З початку 2025 року бізнес отримав 9906 пільгових кредитів за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» на загальну суму 31,5 млрд гривень. Від старту програми у лютому 2020 року бізнес залучив понад 114,4 тисячі кредитів на суму 397,6 млрд гривень. Минулого тижня українські підприємці отримали 539 пільгових кредитів на 1,4 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Цьогоріч у держбюджеті передбачено 18 млрд грн для компенсації відсоткових ставок за кредитами, які отримує бізнес в рамках програми «Доступні кредити 5-7-9%». Ці кошти держава поступово виділяє на покриття різниці між ринковими процентними ставками та зниженими ставками, за якими можуть кредитуватись підприємства, що працюють у реальному секторі економіки. Переважна більшість пільгових кредитів спрямовується на інвестиційні цілі, розвиток переробки, підтримку посівної та кредитування підприємств в регіонах із високим воєнним ризиком», — зазначив заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа.

Від початку року в межах програми бізнес отримав:

7,7 млрд грн — інвестиційні кредити;

7,0 млрд грн — на кредитування в зоні високого воєнного ризику;

5,9 млрд грн — на переробку;

5,0 млрд грн — на підтримку посівної;

4,9 млрд грн — на поповнення обігових коштів.

Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють у переробній промисловості, у сільському господарстві, у сфері гуртової та роздрібної торгівлі.

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Київська, Одеська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.

На сьогодні участь у програмі беруть 46 банків, найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали «Приватбанк» (52,9 тис.), «Ощадбанк» (17,5 тис.) та «Укргазбанк» (6,2 тис.).

Довідково

Програма «Доступні кредити 5-7-9%» є складовою політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні» і спрямована на стимулювання мікро-, малого та середнього бізнесу через здешевлення кредитних ресурсів за рахунок державних компенсацій або державних гарантій.