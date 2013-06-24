Минулого тижня український бізнес отримав 433 пільгових кредити за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» на загальну суму 1,5 млрд гривень. Від старту програми у лютому 2020 року бізнес залучив 104,1 тисячі кредитів на суму 361,5 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
«Уряд продовжує реалізацію державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» і у 2025 році. Навіть у «новорічний» тиждень українські підприємства отримали понад 1,5 млрд гривень пільгових кредитів. Як і раніше ми будемо робити ставку на інвестиційне кредитування, розвиток виробництва та створення продукції з високою доданою вартістю. Адже розвиток реального сектору економіки є одним з ключових напрямків політики «Зроблено в Україні», — зазначив заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа.
За минулий тиждень в межах програми бізнес отримав:
- 567 млн грн — на переробку;
- 400 млн грн — інвестиційні кредити.
- 359 млн грн — на поповнення обігових коштів;
- 181 млн грн — на кредитування в зоні високого воєнного ризику.
Від початку минулого року в межах програми бізнес отримав:
- 23,7 млрд грн — на переробку;
- 23 млрд грн — на поповнення обігових коштів;
- 21,9 млрд грн — на кредитування в зоні високого воєнного ризику;
- 20 млрд грн — інвестиційні кредити.
Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють в сільському господарстві, переробній промисловості, сфері гуртової та роздрібної торгівлі.
Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Київська, Одеська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.
На сьогодні участь у програмі беруть 46 банків, найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали «Приватбанк» (48,3 тис.), «Ощадбанк» (16 тис.) та «Укргазбанк» (5,7 тис.).