Минулого тижня український бізнес отримав 433 пільгових кредити за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» на загальну суму 1,5 млрд гривень. Від старту програми у лютому 2020 року бізнес залучив 104,1 тисячі кредитів на суму 361,5 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Уряд продовжує реалізацію державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» і у 2025 році. Навіть у «новорічний» тиждень українські підприємства отримали понад 1,5 млрд гривень пільгових кредитів. Як і раніше ми будемо робити ставку на інвестиційне кредитування, розвиток виробництва та створення продукції з високою доданою вартістю. Адже розвиток реального сектору економіки є одним з ключових напрямків політики «Зроблено в Україні», — зазначив заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа.

За минулий тиждень в межах програми бізнес отримав:

567 млн грн — на переробку;

400 млн грн — інвестиційні кредити.

359 млн грн — на поповнення обігових коштів;

181 млн грн — на кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Від початку минулого року в межах програми бізнес отримав:

23,7 млрд грн — на переробку;

23 млрд грн — на поповнення обігових коштів;

21,9 млрд грн — на кредитування в зоні високого воєнного ризику;

20 млрд грн — інвестиційні кредити.

Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють в сільському господарстві, переробній промисловості, сфері гуртової та роздрібної торгівлі.

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Київська, Одеська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.

На сьогодні участь у програмі беруть 46 банків, найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали «Приватбанк» (48,3 тис.), «Ощадбанк» (16 тис.) та «Укргазбанк» (5,7 тис.).