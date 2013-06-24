З початку 2024 року бізнес отримав 24 068 пільгових кредитів за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» на загальну суму 90,5 млрд гривень. Від старту програми у лютому 2020 року бізнес залучив 103,1 тисячі кредитів на суму 357,4 млрд гривень. Минулого тижня українські підприємці отримали 512 пільгових кредити на 2,1 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Все більше пільгових коштів, які бізнес отримує за програмою «Доступні кредити 5-7-9%», спрямовуються на розвиток реального сектора економіки. Це стимулює модернізацію виробництв та створення нових робочих місць. Переважна більшість нових кредитів видаються на розвиток переробного виробництва, інвестиційні цілі та підтримка бізнесу, який працює в зоні підвищених воєнних ризиків», — зазначив заступник Міністра економіки Андрій Телюпа.

В межах програми бізнес отримав:

22,4 млрд грн — на переробку;

22 млрд грн — на поповнення обігових коштів;

21,2 млрд грн — на кредитування в зоні високого воєнного ризику;

19 млрд грн — інвестиційні кредити.

Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють в сільському господарстві, переробній промисловості, сфері гуртової та роздрібної торгівлі.

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.

На сьогодні участь у програмі беруть 46 банків, найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали «Приватбанк» (47,9 тис.), «Ощадбанк» (15,8 тис.) та «Укргазбанк» (5,7 тис.).