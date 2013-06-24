Українські підприємці отримали 768 кредитів на 2,7 млрд гривень за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» минулого тижня. Усього з початку 2024 року бізнес отримав 20 325 пільгових кредитів на загальну суму 75,9 млрд гривень, а від старту «5-7-9%» (лютий 2020 року) — 99,3 тисячі кредитів на суму 342,8 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Після переформатування програми «Доступні кредити 5-7-9%» в її загальному портфелі зростає частка кредитів переробним підприємствам, які виробляють продукцію з високою доданою вартістю. Від початку року вже видали 18,1 млрд грн таких пільгових кредитів. Частка інвестиційних та кредитів для підприємств, що працюють у зоні високого воєнного ризику також збільшується. Це стимулює розвиток реального сектору економіки, а також створення нових робочих місць», — зазначив заступник Міністра економіки Андрій Телюпа.

В межах програми бізнес отримав:

19,8 млрд грн — на поповнення обігових коштів;

18,1 млрд грн — на переробку;

17,4 млрд грн — на кредитування в зоні високого воєнного ризику;

16,1 млрд грн — інвестиційні кредити.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють у сільському господарстві, переробній промисловості, сфері гуртової та роздрібної торгівлі.

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.

На сьогодні участь у програмі беруть 46 банків. Найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали «Приватбанк» (46,2 тис.), «Ощадбанк» (15,4 тис.) та «Укргазбанк» (5,5 тис.).