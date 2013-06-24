З початку 2024 року бізнес отримав 20 831 пільговий кредит за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» на загальну суму 78,1 млрд гривень, а від старту «5-7-9%» (лютий 2020 року) — 99,8 тисячі кредитів на суму 345 млрд гривень. Минулого тижня українські підприємці отримали 506 кредитів на 2,2 млрд гривень за цією програмою. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Програма «Доступні кредити 5-7-9%» допомагає українському бізнесу розвивати реальний сектор економіки. Уряд змінив умови програми й тепер вона більше фокусується на фінансуванні переробної промисловості та інвестиційних цілей. Переважна більшість нових пільгових кредитів підприємці використовують саме на розвиток власного виробництва, випуск продукції з високою доданою вартістю та створення нових робочих місць. Програма також підтримує бізнес, який працює в зоні високого воєнного ризику. Це особливо важливо, адже таким чином підприємства продовжують роботу, зберігають робочі місця та сплачують податки до бюджету», — зазначив заступник Міністра економіки Андрій Телюпа.

В межах програми бізнес отримав:

20 млрд грн — на поповнення обігових коштів;

18,9 млрд грн — на переробку;

17,8 млрд грн — на кредитування в зоні високого воєнного ризику;

16,4 млрд грн — інвестиційні кредити.

Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють у сільському господарстві, переробній промисловості, сфері гуртової та роздрібної торгівлі.

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.

На сьогодні участь у програмі беруть 46 банків. Найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали «Приватбанк» (46,4 тис.), «Ощадбанк» (15,4 тис.) та «Укргазбанк» (5,5 тис.).