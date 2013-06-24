З початку 2024 року бізнес отримав 23 556 пільгових кредитів за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» на загальну суму 88,4 млрд гривень, а від старту програми у лютому 2020 року — 102,5 тисячі кредитів на суму 355,3 млрд гривень. Минулого тижня українські підприємці отримали 633 пільгових кредити на 2,4 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Від початку повномасштабної війни з рф бізнес здебільшого використовував кошти програми «Доступні кредити 5-7-9%» на поповнення обігових коштів. Після того, як уряд сфокусував умови програми на розвиток реального сектора економіки, все більше доступного фінансування український бізнес витрачає саме на розвиток переробного виробництва та інвестиційні цілі. Це стимулює розширення виробництв та створення нових робочих місць. Також програма підтримує бізнес, який працює в зоні підвищених ризиків», — зазначив заступник Міністра економіки Андрій Телюпа.

В межах програми бізнес отримав:

21,8 млрд грн — на переробку;

21,6 млрд грн — на поповнення обігових коштів;

20,6 млрд грн — на кредитування в зоні високого воєнного ризику;

18,6 млрд грн — інвестиційні кредити.

Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють в сільському господарстві, переробній промисловості, сфері гуртової та роздрібної торгівлі.

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.

На сьогодні участь у програмі беруть 46 банків.