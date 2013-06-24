З початку 2025 року бізнес отримав 7 325 пільгових кредитів за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» на загальну суму 23,8 млрд гривень. Майже чверть цієї суми — 5,6 млрд грн — залучили регіони, що належать до зон високого воєнного ризику. Загалом від старту програми у лютому 2020 року український бізнес отримав близько 112 тисяч кредитів на суму 390 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«У 2025 році програма «Доступні кредити 5-7-9%» суттєво наростила темпи: середньомісячний обсяг кредитування зріс більш ніж на чверть порівняно з показниками попередніх років, а в регіонах із високим воєнним ризиком — вдвічі, — зазначив заступник Міністра економіки Андрій Телюпа. — Показово, що серед лідерів за обсягами отриманих кредитів половина — саме ці регіони. Бізнес інвестує у виробництво й відновлення, створює робочі місця та посилює економічну стійкість країни навіть у найскладніших умовах».

Найбільші обсяги кредитування за програмою припадають на м. Київ. До першої десятки також увійшли п’ять із дев’яти регіонів, що належать до зон високого воєнного ризику, — Дніпропетровська, Київська, Одеська, Харківська та Чернігівська області.

Топ-10 регіонів за обсягом кредитування від старту програми «Доступні кредити 5-7-9%»:

м. Київ — 39,4 млрд грн

Львівська область — 31,7 млрд грн

Дніпропетровська область — 29,3 млрд грн

Київська область — 25,7 млрд грн

Одеська область — 25,4 млрд грн

Харківська область — 25,2 млрд грн

Вінницька область — 21,6 млрд грн

Полтавська область — 18 млрд грн

Черкаська область — 16 млрд грн

Чернігівська область — 16 млрд грн

Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють у переробній промисловості, у сільському господарстві, у сфері гуртової та роздрібної торгівлі.

На сьогодні участь у програмі беруть 46 банків. Найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали: «Приватбанк» — 51,6 тис., «Ощадбанк» — 17,2 тис., «Укргазбанк» — 6,1 тис.

Довідково

Програма «Доступні кредити 5-7-9 %» є складовою політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні» і спрямована на стимулювання мікро-, малого та середнього бізнесу через здешевлення кредитних ресурсів за рахунок державних компенсацій або державних гарантій.