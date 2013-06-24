Українські підприємці отримали 514 кредитів на 1,8 млрд гривень за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» минулого тижня. Усього з початку 2024 року бізнес отримав 19 046 пільгових кредитів на загальну суму 70,9 млрд гривень, а від старту «5-7-9%» (лютий 2020 року) — 98 тисяч кредитів на суму 337,8 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Частка інвестиційних та кредитів для переробних підприємств в загальному портфелі програми «Доступні кредити 5-7-9%» постійно збільшується. Уряд переформатував умови програми саме на розвиток реального сектору економіки. Пільгові кошти зараз витрачаються на розвиток виробництва, випуск продукції з високою доданою вартістю та створення нових робочих місць. Також пільгове кредитування підтримує бізнес, який працює в зоні підвищених ризиків, дозволяючи зберегти там робочі місця й економічну активність», — зазначив заступник Міністра економіки Андрій Телюпа.

У межах програми бізнес отримав:

· 18,7 млрд грн — на поповнення обігових коштів;

· 16,6 млрд грн — на переробку;

· 16,5 млрд грн — на кредитування в зоні високого воєнного ризику;

· 14,9 млрд грн — інвестиційні кредити.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють у сільському господарстві, переробній промисловості, сфері гуртової та роздрібної торгівлі.

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.

На сьогодні участь у програмі беруть 46 банків. Найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали «Приватбанк» (45,4 тис.), «Ощадбанк» (15,1 тис.) та «Райффайзен Банк» (5,4 тис.).