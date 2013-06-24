З початку 2024 року бізнес отримав 24 476 пільгових кредитів за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» на загальну суму 92,1 млрд гривень. Від старту програми у лютому 2020 року бізнес залучив 103,4 тисячі кредитів на суму 359 млрд гривень. Минулого тижня українські підприємці отримали 408 пільгових кредитів на 1,6 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Зміна фокуса програми «Доступні кредити 5-7-9%» дозволили спрямувати державне фінансування саме на розвиток реального сектора економіки. Переважна більшість нових кредитів видаються на розвиток переробного виробництва, інвестиційні цілі та підтримку бізнесу, який працює в зоні підвищених воєнних ризиків. Пільгові кошти допомагають бізнесу розширювати виробництво та створювати нові робочі місця, що підтримує відновлення економіки», — зазначив заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа.

В межах програми бізнес отримав:

22,9 млрд грн — на переробку;

22,4 млрд грн — на поповнення обігових коштів;

21,5 млрд грн — на кредитування в зоні високого воєнного ризику;

19,3 млрд грн — інвестиційні кредити.

Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють в сільському господарстві, переробній промисловості, сфері гуртової та роздрібної торгівлі.

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.

На сьогодні участь у програмі беруть 46 банків, найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали «Приватбанк» (48,1 тис.), «Ощадбанк» (15,8 тис.) та «Укргазбанк» (5,7 тис.).