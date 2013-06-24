З початку 2024 року бізнес отримав 22 006 пільгових кредитів за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» на загальну суму 82,6 млрд гривень, а від старту програми у лютому 2020 року — 100,9 тисячі кредитів на суму 349,5 млрд гривень. Минулого тижня українські підприємці отримали 561 пільговий кредит на 2,2 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Все більше доступних коштів за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» український бізнес витрачає саме на розвиток переробного виробництва та інвестиційні цілі. Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють в сільському господарстві, переробній промисловості, сфері гуртової та роздрібної торгівлі. Така стала тенденція сформувалась після того, як уряд змінив фокус програми на розвиток реального сектора економіки. Загалом від старту програми у 2020 році український бізнес отримав вже понад 100 тисяч пільгових кредитів», — зазначив заступник Міністра економіки Андрій Телюпа.

В межах програми бізнес отримав:

20,6 млрд грн — на поповнення обігових коштів;

20,4 млрд грн — на переробку;

18,9 млрд грн — на кредитування в зоні високого воєнного ризику;

17,3 млрд грн — інвестиційні кредити.

Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють в сільському господарстві, переробній промисловості, сфері гуртової та роздрібної торгівлі.

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.

На сьогодні участь у програмі беруть 46 банків. Найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали «Приватбанк» (47 тис.), «Ощадбанк» (15,5 тис.) та «Укргазбанк» (5,6 тис.).