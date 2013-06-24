Українські підприємці отримали 375 кредитів на 1,1 млрд гривень за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» минулого тижня. Усього з початку року бізнес отримав 18 532 пільгових кредитів на загальну суму 69 млрд гривень, а від старту «5-7-9%» (лютий 2020 року) — 97,5 тисячі кредитів на суму 335,9 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Уряд сфокусував умови програми «Доступні кредити 5-7-9%» на інвестиційні цілі й розвиток енергетичних спроможностей бізнесу, ОСББ та ЖБК. Частка таких кредитів постійно зростає. Завдяки пільговим коштам українські підприємства розвивають виробництво та нарощують випуск продукції з високою доданою вартістю. Це сприяє відновленню економіки, створенню нових робочих місць та збільшенню бюджетних надходжень. Також пільгові кредити може отримати бізнес, який працює в зоні підвищених ризиків», — зазначив заступник Міністра економіки Андрій Телюпа.

В межах програми бізнес отримав:

18,4 млрд грн — на поповнення обігових коштів;

16,1 млрд грн — на кредитування в зоні високого воєнного ризику;

16,0 млрд грн — на переробку;

14,5 млрд грн — інвестиційні кредити.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють в сільському господарстві, переробній промисловості, сфері гуртової та роздрібної торгівлі.

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.

На сьогодні участь у програмі беруть 46 банків. Найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали «Приватбанк» (45,4 тис.), «Ощадбанк» (15,1 тис.) та «Райффайзен Банк» (5,4 тис.).