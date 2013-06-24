Українські підприємці отримали 510 кредитів на 1,6 млрд гривень за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» минулого тижня. Усього з початку року бізнес отримав 18 157 пільгових кредитів на загальну суму 67,9 млрд гривень, а від старту «5-7-9%» (лютий 2020 року) — 97,1 тисячі кредитів на суму 334,8 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«В рамках програми «Доступні кредити 5-7-9%» держава підтримує розвиток реального сектору економіки. Важливо, що постійно збільшується частка кредитів, які спрямовані саме на інвестиційні цілі, розвиток переробки або підтримку бізнесу, який працює в зоні підвищених ризиків. Підприємства отримують додаткові стимули для власного розвитку, створення нових робочих місць та збільшення виробництва продукції з високою доданою вартістю», — зазначив заступник Міністра економіки Андрій Телюпа.

У межах програми бізнес отримав:

18,2 млрд грн — на поповнення обігових коштів;

15,9 млрд грн — на кредитування в зоні високого воєнного ризику;

15,7 млрд грн — на переробку;

14,3 млрд грн — інвестиційні кредити.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють у сільському господарстві, переробній промисловості, сфері гуртової та роздрібної торгівлі.

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.

На сьогодні участь у програмі беруть 46 банків. Найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали «Приватбанк» (45,1 тис.), «Ощадбанк» (15,1 тис.) та «Райффайзен Банк» (5,4 тис.).