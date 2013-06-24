З початку 2025 року бізнес отримав 2794 пільгових кредити за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» на загальну суму 9,4 млрд гривень. Від старту програми у лютому 2020 року бізнес залучив 106,5 тисячі кредитів на суму 369,4 млрд гривень. Минулого тижня українські підприємці отримали 241 пільговий кредит на 1,3 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Український бізнес продовжує розвивати власне виробництво завдяки можливостям державної програми «Доступні кредити 5-7-9%». Переважна кількість нових пільгових кредитів спрямовується на інвестиції та розширення переробних виробництв. Це стимулює розвиток реального сектору економіки та сприяє створенню нових робочих місць. Також програма підтримує підприємства, які працюють в зоні підвищених воєнних ризиків. Від початку року український бізнес отримав вже 9,4 млрд грн пільгових кредитів», — зазначив заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа.

Від початку року в межах програми бізнес отримав:

2,4 млрд грн — інвестиційні кредити;

2,3 млрд грн — на переробку;

1,9 млрд грн — на кредитування в зоні високого воєнного ризику;

1,8 млн грн — на поповнення обігових коштів.

Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють в переробній промисловості, в сільському господарстві, у сфері гуртової та роздрібної торгівлі.

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Київська, Одеська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.

На сьогодні участь у програмі беруть 46 банків, найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали «Приватбанк» (49,3 тис.), «Ощадбанк» (16,2 тис.) та «Укргазбанк» (5,8 тис.).