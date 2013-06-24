За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5—7—9%» підприємці отримали від уповноважених банків 434 пільгові кредити на загальну суму 1,4мільярда гривень, з яких 333кредити — від банків державного сектору економіки на 0,74мільярда.

З початку 2024 року за програмою підприємці отримали 10016 кредитів на 39,2мільярда гривень, з яких від банків державного сектору економіки — 7418 кредитів на 19,6 мільярда гривень.

За час воєнного стану в Україні видано 54158 кредитів на216,5мільярда гривень (зокрема банки державного сектору видали 40452кредити на 110 мільярдів гривень), з яких на 27травня нинішнього року: 18,70 мільярда гривень — на інвестиційні цілі; 61,01 мільярда — на фінансування оборотного капіталу; 38,14 мільярда — кредити для сільськогосподарських товаровиробників; 15,45 мільярда — на переробку сільськогосподарської продукції; 57,36 мільярда — на антивоєнні цілі; 12,51 мільярда гривень — кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з початку чинності програми підписано 88980кредитних договорів на 306,1мільярда гривень, з них банки державного сектору економіки уклали 60928договорів на 136,7мільярда гривень, повідомляє Міністерство фінансів.