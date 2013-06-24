У програму «Доступні ліки» наразі входять 486 лікарських засобів за напрямами: серцево-судинні захворювання, діабет ІІ типу, хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів, розлади поведінки і психіки та епілепсія, нецукровий діабет, хвороба Паркінсона, імуносупресивні препарати, інсуліни. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Для того, щоб отримувати препарати за програмою «Доступні ліки» необхідно:

1. ЗВЕРНУТИСЯ ДО ВІДПОВІДНОГО ЛІКАРЯ (ДЕКЛАРАЦІЯ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ НЕ ОБОВ’ЯЗКОВА):

у разі серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу, бронхіальної астми — до сімейного лікаря, терапевта або педіатра;

для лікування розладів психіки та поведінки — до психіатра;

для лікування епілепсії — до психіатра або невролога;

для лікування нецукрового або інсулінозалежного діабету — до ендокринолога;

у разі хвороби Паркінсона — до невролога.

За цими напрямами лікарі-спеціалісти створять план лікування в Електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) та випишуть перший рецепт.

Наступні рецепти зможуть виписувати лікарі первинної медичної допомоги: сімейний лікар, терапевт або педіатр.

Рецепт на імуносупресивні препарати має право виписувати лише трансплант-координатор.

2. ОТРИМАТИ ПАПЕРОВИЙ АБО Е-РЕЦЕПТ.

3. ЗНАЙТИ АПТЕКУ, ЯКА ВІДПУСКАЄ ЛІКИ ЗА ПРОГРАМОЮ РЕІМБУРСАЦІЇ «ДОСТУПНІ ЛІКИ».

Нині 12 920 аптек відпускають ліки за цією програмою.

Знайти аптеку можна: