У програму «Доступні ліки» наразі входять 486 лікарських засобів за напрямами: серцево-судинні захворювання, діабет ІІ типу, хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів, розлади поведінки і психіки та епілепсія, нецукровий діабет, хвороба Паркінсона, імуносупресивні препарати, інсуліни. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Для того, щоб отримувати препарати за програмою «Доступні ліки» необхідно:
1. ЗВЕРНУТИСЯ ДО ВІДПОВІДНОГО ЛІКАРЯ (ДЕКЛАРАЦІЯ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ НЕ ОБОВ’ЯЗКОВА):
- у разі серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу, бронхіальної астми — до сімейного лікаря, терапевта або педіатра;
- для лікування розладів психіки та поведінки — до психіатра;
- для лікування епілепсії — до психіатра або невролога;
- для лікування нецукрового або інсулінозалежного діабету — до ендокринолога;
- у разі хвороби Паркінсона — до невролога.
За цими напрямами лікарі-спеціалісти створять план лікування в Електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) та випишуть перший рецепт.
Наступні рецепти зможуть виписувати лікарі первинної медичної допомоги: сімейний лікар, терапевт або педіатр.
Рецепт на імуносупресивні препарати має право виписувати лише трансплант-координатор.
2. ОТРИМАТИ ПАПЕРОВИЙ АБО Е-РЕЦЕПТ.
3. ЗНАЙТИ АПТЕКУ, ЯКА ВІДПУСКАЄ ЛІКИ ЗА ПРОГРАМОЮ РЕІМБУРСАЦІЇ «ДОСТУПНІ ЛІКИ».
Нині 12 920 аптек відпускають ліки за цією програмою.
Знайти аптеку можна:
- через дашборд на сайті НСЗУ: на 2-й сторінці в меню ліворуч оберіть область або ваш населений пункт та потрібний напрям програми реімбурсації,
- зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77,
- через чат-бот «Спитай Гриця».