Якісні державні послуги мають бути доступні для всіх українців. Задля цього Європейський Союз та Програма розвитку ООН (UNDP) в Україні разом з Міністерством цифрової трансформації передали мобільні центри надання адміністративних послуг шістьом територіальним громадам: Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Ізюм, Харківська область;

Кушугум, Запорізька область;

Мена, Чернігівська область;

Пирятин, Полтавська область;

Ромни, Сумська область;

Шостка, Сумська область.

«В умовах повномасштабної війни важливо, щоб люди могли швидко та зручно отримувати адміністративні послуги. Ми системно працюємо над цифровізацією сервісів та модернізацією мережі ЦНАП. Також забезпечуємо регіони мобільними ЦНАП, завдяки яким українці можуть отримувати необхідні сервіси. Вдячний Європейському Союзу та Програмі розвитку ООН за передачу ще шести мобільних ЦНАП. Відтепер ще більше українців отримають доступ до адмінпослуг», — зазначив Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації. Михайло Федоров

Мобільний ЦНАП — це офіс на колесах, обладнаний інтернетом, опаленням, електрикою, кондиціонуванням та всім необхідним. Вхід до такого центру інклюзивний — має зручні сходи та допоміжне обладнання для відвідувачів старшого віку та людей з інвалідністю.

«Підтримка ініціатив України у сфері цифрових інновацій і мобільних державних послуг відповідає ширшій меті ЄС щодо підтримки сталого та інклюзивного цифрового суспільства. Ця ініціатива сприяє негайному відновленню та реформам і закладає основу для сталого розвитку та тіснішої інтеграції зі стандартами та практиками ЄС», — підкреслив керівник програм співробітництва Представництва ЄС в Україні Штефан Шльойнінг.

Планується, що мобільні ЦНАПи надаватимуть таку ж кількість послуг, як і будь-який стаціонарний ЦНАП у громаді.

«Завдяки впровадженню мобільних ЦНАПів UNDP за щедрої підтримки Європейського Союзу забезпечує доступ до базових адміністративних послуг, зокрема тим, хто проживає у віддалених районах, маломобільним групам населення та внутрішньо переміщеним особам. Ми прагнемо розширювати цю ініціативу й надалі, щоб забезпечити доступність послуг для якомога більшої кількості громад», — наголосив Постійний представник UNDP в Україні Яко Сільє.

Влітку 2024 року запланована передача мобільних ЦНАПів ще у 6 громад Дніпропетровської та Миколаївської областей.

Мобільні ЦНАПи були закуплені і доставлені громадам у межах проекту «EU4Recovery – Розширення можливостей громад в Україні»), який впроваджує Програма розвитку ООН (UNDP) в Україні за фінансової підтримки Європейського Союзу.