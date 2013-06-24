У Міністерстві охорони здоров’я України відбулася нарада, присвячена питанням функціонування аптек на прифронтових територіях та в сільській місцевості. За даними реєстру Держлікслужби нині у селах та селищах по всій країні зареєстровано понад 7700 аптек та аптечних пунктів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Наявність аптек у сільській місцевості — це базове питання доступності ліків для людей, які живуть поза межами великих міст. Ми розуміємо, що умови в селі й, наприклад, у столиці — різні, і що фармацевтичний бізнес, як і будь-який інший, націлений на отримання прибутків. Але на відміну від інших галузей, тут надзвичайно високий рівень соціальної відповідальності. Адже ліки — не просто товар, а те, від чого залежить здоров’я і життя людей. Саме тому нам важливий конструктивний діалог держави і бізнесу для вирішення питання доступності людей до лікарських засобів. Ми чуємо потреби аптечного бізнесу і йдемо назустріч, зокрема, уряд спрощує умови для відкриття аптек у селах і підтримує альтернативні формати, як-от мобільні аптеки чи ініціативу «Укрпошта.Аптека», — щоб забезпечити доступ до необхідних препаратів навіть там, де працювати бізнесу економічно невигідно», — зазначив Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко під час наради.

Міністерством охорони здоров’я України спільно з Держлікслужбою запроваджено низку заходів для спрощення роздрібної торгівлі ліками у сільській місцевості та прифронтових областях та внесено зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів). Зокрема, спрощено вимоги до приміщень для відкриття аптек в сільській місцевості: вимоги до мінімальної площі торгівельної зали аптек у селищах зменшено з 13,5 кв. м до 11 кв. м, а для розміщених аптек достатньо виділити торговельну зону площею не менше 6 кв. м. Також спрощено кваліфікаційні вимоги для фармацевтичних працівників, аби врегулювати питання нестачі кадрів у сільських районах.

Окрім цього, врегульовано відпуск лікарських засобів у фельдшерсько-акушерських або фельдшерських пунктах у разі відсутності аптеки. Механізм передбачає, що ліцензіат (який має ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими засобами) укладає договір на реалізацію лікарських засобів з закладом охорони здоров’я (ФАП, сільська, дільнична лікарня, амбулаторія). Нині такі договори мають 755 фельдшерських пунктів та ФАПів, 590 сільських, дільничних лікарень та амбулаторій, 49 медичних пунктів. Відповідно медичні працівники отримують замовлення від людей на необхідні ліки, передають їх в аптеку (ліцензіату), а аптека привозить замовлення до ФАПу. Згідно з умовами укладеного договору ФАП реалізує лікарські засоби, передані йому від ліцензіата (аптеки), місцевим жителям (пацієнтам). Ключове, чим корисний цей механізм: працівники центру «первинки» знають, скільки пацієнтів у них користується програмою «Доступні ліки», які препарати їм виписує сімейний лікар, і саме ці препарати завжди є в наявності для пацієнтів за цим алгоритмом. Нині існує обмеження для торгівлі на суму 250 тисяч грн на рік, однак МОЗ ініціювало зміни для збільшення суми до 500 тисяч грн, оскільки в деяких регіонах місцеві мешканці дуже активно користуються цією послугою.

Ще одне рішення, яке дозволяє покращити доступність ліків у найвіддаленіших населених пунктах країни — запуск мобільних аптек. Перша пересувна аптека була запущена у січні 2024 року. Наразі працює 29 мобільних аптечних пунктів у 16 областях України. Майже половину відкрили комунальні (державні) підприємства. Тут відпускаються лікарські засоби як за рецептом, так і безрецептурні, а також ті, що підлягають реімбурсації за урядовою програмою «Доступні ліки», тобто їх вартість повністю або частково покриває держава. Дізнатися детальну інформацію про прибуття мобільної аптеки можна у свого сімейного лікаря та через повідомлення від органів місцевої влади, з керівниками яких погоджуються маршрути.

Також на початку 2024 року МОЗ запустило спільний проект з Укрпоштою. Українці, які проживають у віддалених селах та прифронтових регіонах, де відсутні аптеки і доступ до ліків обмежений, можуть їх замовити через контакт-центр Укрпошти. Поштовий оператор доставить їх безоплатно через стаціонарні чи пересувні відділення. Сервіс також пропонує препарати програми «Доступні ліки», вартість яких частково або повністю компенсує держава. Послуга не охоплює інсуліни, наркотичні, психотропні та інші спеціалізовані препарати, визначені МОЗ. Наразі проект охоплює 21740 сільських населених пунктів. Вже доставлено понад 57 тисяч замовлень. Найбільшим попитом послуга користується у мешканців Харківської, Київської, Сумської, Львівської, Полтавської, Дніпропетровської, Вінницької областей.

Нагадаємо, починаючи з липня 2025 року всі аптеки будуть зобовʼязані укласти договір з НСЗУ в межах програми реімбурсації «Доступні ліки». Відповідне рішення прийняв Кабінет Міністрів України у межах ініціативи Президента «Зимова підтримка». Оновлена цьогоріч програма «Доступні ліки» включає 574 препарати, з них 233 — безоплатні для пацієнтів. Також до переліку входять 61 позиція препаратів інсуліну та 11 комбінованих засобів. Оновлений перелік медичних виробів включає 42 позиції тест-смужок для контролю рівня глюкози у пацієнтів з діабетом I типу, з яких 3 позиції — безоплатні.