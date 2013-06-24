Рівень підготовки Олександра з таким позивним вражає. Одразу після призову восени 2022 року потрапив на проходження БЗВП у Велику Британію. П’ять тижнів готувався бути штурмовиком, показав себе з найкращого боку. Тому після повернення було ще одне, поглиблене навчання — на стрільця-снайпера. Коли ж до нашої бригади надійшли французькі бронетранспортери VAB, Олександр виявив до них особливий інтерес — спрацювала професійна цікавість. Адже одна з його цивільних професій була пов’язана з роботою на СТО.

Ось так і опинився «Француз» у ремонтній роті батальйону логістики, де його навички й хист виявилися найпотрібнішими на той час. Тож шляхи вкотре повели молодшого сержанта до наших закордонних партнерів — удосконалювати технічну майстерність, пізнавати тонкощі обслуговування VAB. І хоч стовідсотковим знанням французької мови похвалитися не може, звідти отримав відповідний позивний.

Ще донедавна Олександр був командиром відділення ремонтного взводу бронетанкової техніки, а нині вже сержант з матеріального постачання роти. Водночас керує новою станцією шиномонтажу. Обладнання передове, з ним приємно працювати. Роботи багато, а результатів чекають у всіх підрозділах бригади. Бо ж різноманітної колісної техніки в нас таки чимало. І всю її треба ставити на хід. Везуть її з нуля, майстри оперативно і якісно ремонтують. Бо ж хлопцям вона вкрай потрібна для виконання бойових завдань.

«У військо пішов, бо відчував потребу зробити реальний внесок у захист країни та рідних. Тут кожен виконує свою частину великої справи, є ланкою одного великого ланцюга, — переконує «Француз». — І одного не буде без іншого, якщо ми не взаємодіятимемо і в суспільстві, і в армії, якщо не згуртуємося навколо ідеї перемоги. І це стосується всіх свідомих громадян України».

Днями Олександра було нагороджено відзнакою головнокомандувача Збройних сил України «За сумлінну службу».

Юрій МЕДУНИЦЯ,

старший офіцер відділення комунікацій 46 оаембр, ДШВ ЗСУ