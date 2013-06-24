Досвід кожного ветерана російсько-української війни – безцінний. Про це Міністр внутрішніх справ зазначив під час зустрічі із бійцями 4-тої бригади оперативного призначення НГУ «Рубіж». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Її бійці ще з 2016 року нищать ворога на передових позиціях фронту. У перші години повномасштабної війни тактичні групи бригади першими прийняли бій із росіянами в районі Гостомеля на Київщині та в районі Трьохізбенки на Луганщині. Далі були Рубіжне та Сєвєродонецьк. Зараз у складі Гвардії Наступу - бахмутський напрямок.

Міністр внутрішніх справ зустрівся із нацгвардійцями, які продовжують бити ворога на фронті, та тими, хто отримав поранення. Дехто з них повернувся у цивільне життя, дехто планує стати тренером, інструктором, наставником для молодих військових.

Ігор Клименко додав, що Міністерство внутрішніх справ сприяє працевлаштуванню наших Героїв до підрозділів системи. Досвід кожного ветерана російсько-української війни – безцінний.