У середу відбулося друге засідання Міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення досягнення Цілей сталого розвитку під головуванням Міністра Кабінету Міністрів Олега Немчінова з метою оновлення (актуалізації) національних завдань та індикаторів досягнення 17 Цілей сталого розвитку.

Цілі сталого розвитку — своєрідний орієнтир, куди має рухатися світ, загальний заклик до дій, спрямованих на те, щоб подолати бідність, захистити планету і забезпечити мир та перспективи розвитку для всіх людей у світі.

У заході взяли участь члени міжвідомчої робочої групи: перші заступники та заступники міністрів усіх міністерств, представники Офісу Президента, Національного банку України, уповноваженого представника Верховної Ради України з прав людини та представники міжнародних організацій. Були присутні координатор системи ООН в Україні Матіас Шмале та Постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє.

Засідання — підсумок річної роботи міністерств, Секретаріату Кабінету Міністрів, Державної служби статистики в Україні та інших центральних органів виконавчої влади, експертів міжнародних організацій, які було об’єднано в 17 робочих груп при міжвідомчій робочій групі. Уся робота проходила в тісній співпраці із системою агенцій ООН та ПРООН в Україні.

«Проведення сьогоднішнього засідання засвідчує активну роботу уряду в напрямі організації та забезпечення досягнення Цілей сталого розвитку. Україна, як і інші країни-члени ООН, 2015 року із затвердженням Генеральною Асамблеєю ООН порядку денного у сфері сталого розвитку до 2030 року приєдналася до глобального процесу досягнення Цілей сталого розвитку, і відтоді було започатковано інклюзивний процес їх досягнення в Україні», — зазначив Олег Немчінов.

17 Цілеи сталого розвитку демонструють масштабність у визначенні орієнтирів розвитку всього світу. Вони мають комплексний характер, взаємопов’язані та забезпечують урівноваження трьох вимірів сталого розвитку: економічного, соціального та екологічного. Цілі сталого розвитку вносять у національну політику та стратегії, національні плани розвитку узгоджують із глобальними цілями.

За підсумками засідання схвалено оновлені (актуалізовані) національні завдання та індикатори за 17 Цілями сталого розвитку, оскільки у зв’язку з повномасштабним вторгненням росії виникла необхідність актуалізації локальних завдань та індикаторів ЦСР. Оновлені завдання спрямовано також на відбудову України, зокрема відновлення інфраструктури, енергетичної системи, водогонів тощо.

Проведена робота з оновлення завдань та індикаторів підтверджує нашу послідовність у дотриманні Цілей сталого розвитку та прагнення їх досягти до 2030 року.

Виконання оновлених завдань та індикаторів дасть змогу не лише досягнути Цілей сталого розвитку, а й наблизити Україну до країн-членів Європейського Союзу, а також інтегрувати найкращі практики та світовий досвід у післявоєнні процеси відновлення і модернізації в нашій країні.

Джерело: Служба Міністра Кабінету Міністрів