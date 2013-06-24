Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження «Про схвалення Стратегії продовольчої безпеки України на період до 2027 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Стратегія продовольчої безпеки України до 2027 року містить три ключові цілі:

1. Наповнення ринку агропродукції. Передбачена підтримка виробників, зокрема органічної продукції. Поступове заміщення імпорту і відновлення підприємств харчової промисловості.

2. Забезпечення доступності продовольства для всіх груп населення України. Зменшення частки продовольства в структурі витрат українців.

3. Посилення продовольчої безпеки. Наповнення державних резервів продуктами, створення системи моніторингу продовольчої безпеки, пріоритетне розмінування сільгоспземель, адаптації до змін клімату та інше.

Досягнення визначених Стратегією цілей передбачається двома етапами:

Перший етап (2024 – 2026 роки) – формування та здійснення заходів підтримки виробників, спрямованих на розвиток галузей агропромислового комплексу, зокрема, виробників органічної продукції.

Другий етап (протягом 2027 року) – відновлення підприємств харчової промисловості на рівні об’єднаних територіальних громад, адміністративно-територіальних одиниць та держави в цілому.

Реалізація Стратегії дасть можливість сформувати стійку до загроз систему продовольчої безпеки держави; створити умови для продовольчої незалежності країни і сталого розвитку аграрного сектору економіки; забезпечити повноцінний доступ населення до безпечних харчових продуктів у достатній кількості.

Стратегія розроблена Міністерством аграрної політики та продовольства України з метою реалізації Стратегії національної безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 14 вересня 2020 р. № 392, та на виконання Указу Президента України від 30 вересня 2019 р. № 722 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року».