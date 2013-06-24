Представники влади України та Міжнародного валютного фонду досягли домовленості на рівні експертів щодо п’ятого перегляду програми механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF). Загальний обсяг програми становить майже 15,6 мільярда доларів США на 2023—2027 роки.

Переговори за участі експертів МВФ разом із представниками Міністерства фінансів, Національного банку України та інших органів влади відбувалися в Києві 4—10 вересня 2024 року. За підсумками місії сторони досягли домовленостей щодо оновленого переліку заходів, спрямованого на підтримку макроекономічної стабільності в умовах війни.

Експерти МВФ відзначили прогрес України у виконанні зобов’язань за програмою EFF. Представники влади України виконали всі кількісні критерії та структурні маяки станом на кінець червня.

«Ефективна та злагоджена співпраця з МВФ — один із ключових елементів у підтримці фінансової стабільності країни в умовах збройної агресії росії. Україна продовжує наполегливо працювати в умовах екстремальної невизначеності над упровадженням спільно визначених заходів. Підсумком успішного перегляду програми має стати одержання Україною бюджетної підтримки обсягом майже 1,1 мільярда доларів США після затвердження перегляду виконавчою радою МВФ», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Мінфін послідовний у виконанні комплексного плану реформ. Упровадження заходів та політик дасть змогу зберегти макрофінансову стабільність та пришвидшити євроінтеграційні процеси у країні.

Українська сторона засудила відновлення співпраці МВФ з росією та наміри відрядити місію до москви.

Сергій Марченко закликав не відновлювати жодної співпраці із країною-агресором: «Протягом тижня ми проводили дискусії з експертами МВФ, спрямовані на подолання значних фінансово-економічних викликів та збереження стабільності. Ми працюємо з фондом, іншими міжнародними партнерами, щоб залучити ресурси, критично важливі для виживання країни. Цього всього не було б, якби не повномасштабне вторгнення росії в Україну. Доки рф вбиває цивільних, дітей, руйнує не лише Україну, а й міжнародні правила і принципи загалом, ми закликаємо ізолювати державу-агресора і не відновлювати діалог. Для головної фінансової установи ООН було б абсурдом легітимізувати російський режим, який фактично зруйнував самі основи Статуту ООН».

31 березня 2023 року виконавча рада МВФ затвердила нову чотирирічну програму в межах EFF для України з фінансуванням обсягом майже 15,6 мільярда доларів США (11,6 мільярда СПЗ). Програма — частина пакета міжнародної підтримки України на суму, яка становить приблизно 151 мільярд доларів США на 2023—2027 роки. До державного бюджету України вже надійшло пʼять траншів у межах програми МВФ EFF загальним обсягом майже 7,6 мільярда доларів США. 2024 року програма EFF передбачає 5,4 мільярда доларів США бюджетної допомоги Україні.

Джерело:

Міністерство фінансів