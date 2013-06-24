Держава дієво допомагає місцевій владі виконувати свої функції дотаціями та субвенціями. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 10 січня, передає домляє пресцентр Урядовий портал.

«Цього року місцеві бюджети отримають майже 520 млрд грн від податків, 25,5 млрд грн від базової дотації, 40,6 млрд грн від додаткових дотацій, 151 млрд грн від субвенцій. Очікуємо на ефективне використання цих ресурсів на користь українців», — відзначив очільник Уряду й додав, що таким чином громади мають достатній ресурс для того, щоб підтримувати в належному стані інфраструктуру і допомагати людям.

Прем’єр-міністр наголосив, що Україна зберегла фінансову стабільність як у центрі, так і на місцях. До загального фонду місцевих бюджетів надійшло близько 451 млрд грн. Це на 24% більше, ніж у 2023 році.

«41,7 млрд доларів зовнішнього фінансування від партнерів у 2024 році дозволили нам покрити невійськові видатки, від яких залежить якість життя мільйонів людей. Важливо, що третину з цих надходжень становлять гранти. Це значно пом’якшує боргове навантаження на державний бюджет», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр зауважив, що держава впевнено входить у новий фінансовий рік, маючи внутрішні ресурси, надійну підтримку партнерів, а також виконані зобов’язання перед громадянами. Минулого року від податків, зборів та інших платежів до державного бюджету надійшло 3,1 трлн грн.

«Це, зокрема, кошти, сплачені бізнесом та українськими громадянами. Кожен та кожна на своєму місці роблять вагомий внесок у нашу фінансову стійкість, а отже й у перемогу України. Дякую всім, хто наповнює державний бюджет, з якого наш Уряд фінансує оборонні видатки», — відзначив Прем’єр-міністр.

За словами очільника Уряду, у 2025 році планується залучити понад 38 млрд доларів зовнішнього фінансування.

«Також розраховуємо отримати 50 млрд доларів від використання заморожених активів агресора. Зокрема, сьогодні до державного бюджету України надійшли перші 3 млрд євро від Євросоюзу, які забезпечені доходами від російських заморожених активів», — сказав Прем’єр-міністр.