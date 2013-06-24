Заступник Міністра фінансів України Ольга Зикова взяла участь у третій щорічній бізнес-конференції присвяченій відбудові України “Rebuild Ukraine Business Conference 2024”. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Захід відбувся у місті Торонто, Канада, за організації Канадсько-української торговельної палати спільно з Бізнес-радою Канади, Посольством України в Канаді, Міністерством економіки України та Посольством Канади в Україні.

Ольга Зикова висловила подяку канадському уряду за організацію заходу та за спрямовану допомогу Україні з перших днів повномасштабного вторгнення. Канада входить в п’ятірку найбільших надавачів бюджетної підтримки Україні з лютого 2022 року. Загальний обсяг залученого фінансування сягає понад 5,4 млрд доларів США.

Заступник Міністра розповіла про бачення Уряду України щодо пріоритетів економічного відновлення та відбудови в умовах воєнного стану:

“Попри всі виклики та загрози повномасштабної війни, українська економіка залишається стійкою. Відповідальність, довіра, прозорість та підзвітність – принципи, на яких ґрунтується наче бачення, та яких ми, як держава, дотримуємося у кожному прийнятому рішенні чи дії на цьому шляху. Ключовими пріоритетами економічного зростання та відновлення ми вбачаємо:

забезпечення макроекономічної і фінансової стабільності, шляхом мобілізації додаткових внутрішніх доходів та подальшої багатосторонньої підтримки від міжнародних донорів;

швидке відновлення та забезпечення надійного доступу до зовнішніх ринків, що допоможе досягти стійких темпів зростання в короткостроковій перспективі;

проведення комплексних реформ, які закладають основи та сприяють довгостроковому зростанню України на шляху інтеграції до ЄС.

Зміцнення відповідних сфер потребує підтримки з боку партнерів, а також координації та системності політик”.

У наступному році планується розширення багатьох програм державної підтримки для бізнесу та споживачів. Більше того, у співпраці з провідними міжнародними фінансовими організаціями (Світовий банк, ЄІБ, ЄБРР та KfW) від лютого 2022 започаткована та реалізується низка проектів з підтримки приватного сектору.

У свою чергу, Ольга Зикова наголосила на відданості Уряду України продовженню системних реформ попри виклики воєнного стану. Ці реформи визначені відповідно до ключових програм співробітництва з міжнародними партнерами (Програма з МВФ у рамках Механізму розширеного фінансування (EFF), фінансовий інструмент ЄС Ukraine Facility, DPL Світового банку, а також рекомендації Єврокомісії) та мають на меті збереження фінансової стабільності України, а також створення міцного фундаменту для економічного розвитку та відновлення країни на шляху до ЄС.

Так, останнє оновлення аналітичного інструменту Матриці реформпоказало, що за три квартали 2024 року Україна виконала вже 199 з 561 індикаторів.

“Імплементація визначених реформ, повернення до середньострокового бюджетного планування, управління фіскальними ризиками, та покращення системи управління державними фінансами – це те, що вже запроваджується та успішно реалізується Мінфіном на шляху до розбудови та відновлення економіки країни”, – додала заступник Міністра.

Зокрема, у 2023 році розпочато реформу управління публічними інвестиціями (Public Investment Management) за підтримки Світового банку, Європейської Комісії та МВФ. Це дозволить спрямовувати обмежений фінансовий ресурс на ключові проекти, що відповідають пріоритетам відновлення і враховують актуальні потреби українців, а також підвищити ефективність комунікації з міжнародними партнерами. Йдеться про прозорість, підзвітність та взаємну довіру між Україною та донорами. Це також один із етапів, який проходять усі країни-кандидати на вступ до ЄС.

Загальний ресурс державного бюджету у 2025 році на фінансування PIM становить близько 5 млрд доларів США, який передбачається спрямувати на реалізацію 92 проектів Єдиного проектного портфелю здійснення публічних інвестицій. Основні напрями на які передбачаються кошти партнерів, це проекти у сфері транспорту, водопостачання та енергетики.