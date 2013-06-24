Відділи державної реєстрації актів цивільного стану міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції забезпечують доступність та рівні можливості для усіх громадян. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

ДРАЦСи надають широкий спектр послуг, важливий для кожного та кожної. Серед них: державна реєстрація народження, шлюбу, розірвання шлюбу, зміна імені; внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та припинення їхньої дії.

Законодавством України забезпечено умови для реалізації людьми з фізичними порушеннями свого права на отримання послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану.

Так, якщо заявником є людина з фізичними порушеннями, що унеможливлюють власноручне підписання ним заяви про державну реєстрацію акту цивільного стану, повторну видачу свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану, видачу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, підписання актового запису цивільного стану, відповідні заяви можуть подаватися, а актовий запис складатися без проставлення таким заявником власного підпису. У такому випадку подання заяви, складання актового запису відбувається у присутності свідка, залученого відповідним заявником.

Звертаємо увагу, що свідком не може бути залучено особу з частковою чи неповною цивільною дієздатністю, з обмеженою цивільною дієздатністю чи недієздатну особу, а також осіб з числа: посадових осіб органу державної реєстрації актів цивільного стану, до якого звернувся заявник; другого з батьків у всіх випадках, визначених законодавством, пов’язаних із захистом інтересів дитини; другого з наречених; другого з подружжя у разі розірвання шлюбу за заявою подружжя; осіб, які не можуть прочитати або проставити власний підпис на заяві чи актовому записі цивільного стану.

Якщо заявником є особа з порушенням зору, посадовою особою органу державної реєстрації актів цивільного стану вголос зачитується текст заяви чи текст актового запису цивільного стану.

Особа з порушеннями слуху та/або мовлення може залучати перекладача жестової мови, у тому числі в режимі онлайн. Свідком, перекладачем жестової мови пред’являється паспорт або паспортний документ.

Про особливості подання таких заяв до певної заяви та до графи «Для відміток» актового запису цивільного стану вносяться відповідні відомості, які скріплюються підписом свідка або у разі фізичної присутності перекладача жестової мови.

Такі правила діють і у випадку подання заяви про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення чи припинення їхньої дії.

Юстиція без бар’єрів – ініціатива у межах Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні. Стратегія розроблена за ініціативи першої леді Олени Зеленської.