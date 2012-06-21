Стародавні греки, можливо, були першими, хто винайшов одноразові чашки, щоб уникнути миття посуду після довгих п'янок. З такою гіпотезою виступили археологи, які знайшли тисячі глиняних чашок без ручок на стоянках на острові Крит, а також в палаці Кносс. Вченим вдалося довести, що в одноразові чашки колись наливали саме вино, а не будь-які інші напої.
Одноразовий посуд, таким чином, винайшли представники мінойської або крито-мінойської цивілізації острова Крит (2700-1400 рр. до н. е.). Ще раз доведено, що мінойці були однією з перших високорозвинених цивілізацій в Європі. Традиційно вони збиралися в палацах для проведення вечірок, бенкетів та інших заходів.
Джулія Фарлі, куратор Британського музею, розповіла: «Люди можуть бути дуже здивовані, дізнавшись, що одноразові стаканчики одноразового використання не є винаходом нашого сучасного суспільства. Насправді ними користувалися тисячі років тому.
Мінойці збиралися в палацах для вечірок, святкові зібрання приурочували різним фестивалям, зокрема стрибкам з биками. Еліта демонструвала своє багатство і статус, влаштовуючи великі вечірки, розваги і свята. Люди збиралися у великі групи, і, як і нині, ніхто не хотів мити посуд».
Один зі знайдених одноразових глиняних кубків буде виставлений на виставці «Сміття і ми» у Британському музеї, який приділяє велику увагу питанням, пов'язаним з навколишнім середовищем. Древній об'єкт буде показаний поруч з вощеним паперовим стаканчиком, вживаним людством з початку 1990-х років.
Іншими об'єктами на виставці буде жовтий рибальський кошик, зроблений з пластикової упаковки, і фотографії з Тихого океану, що показують масштаби пластикової проблеми.
До слова, щороку в світі виробляють понад 300 мільярдів паперових стаканчиків.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»