Під час літньої школи «AI for Defence: Drones, Security, and Disinformation» українські студенти навчилися використовувати штучний інтелект в оборонних технологіях та створили власні інноваційні рішення для потреб захисту країни. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Навчання відбувалося за трьома напрямами: збір дронів, розробка програмного забезпечення для роботів і створення систем для боротьби з дезінформацією.

«Штучний інтелект уже працює на полі бою та захищає українців у кіберпросторі. Він допомагає знищувати ворожу техніку, розміновувати українські землі й виявляти російські фейки та ІПСО. Таких AI-рішень буде більше. На літній школі ми побачили, наскільки українській молоді цікаві оборонні технології. Усього ми отримали майже 600 реєстрацій слухачів з усієї країни — від Львова до Запоріжжя. Це молоде покоління талановитих інженерів-інноваторів, здатних створити ефективні технології, які збережуть життя тисяч українських захисників», — підкреслив Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

На лекціях учасники дізналися, як зібрати FPV-дрон та інтегрувати штучний інтелект у роботів для ефективного виконання бойових завдань. Студенти також отримали практичні поради, як створювати інформаційні системи для боротьби з фейками та ворожими ІПСО. Лекторами виступили топові експерти зі сфери бізнесу, освіти та державного сектору.

«Штучний інтелект оптимізує і пришвидшує боротьбу з потоками російських ІПСО. Кіберполіція активно використовує AI-інструменти для збору інформації, аналізу кіберзагроз та виявлення дипфейків. Проте ми постійно шукаємо нові ШІ-рішення, щоб ще ефективніше оберігати українців від російської пропаганди. Під час літньої школи ми почули багато свіжих ідей щодо використання ШІ в кібербезпеці. Деякі з них переможці зможуть реалізувати на стажуванні в нашому департаменті», — зазначив начальник Департаменту кіберполіції Національної поліції України та Генерал поліції третього рангу Юрій Виходець.

На фінальному етапі частина учасників змогла створити власні оборонні технології в межах хакатону. Серед запропонованих рішень — робот-камікадзе, технологія для збивання ворожих дронів, браслет з голосовим ШІ-помічником для надання першої медичної допомоги в бойових умовах та інші.

Переможцями хакатону стали:

за напрямом Disinformation — команда Late Days із системою для визначення шкідливих джерел інформації на основі аналізу текстів

у категорії Hardware — команда Cicada, яка розробила спеціальну плівку для маскування дронів від ворожих радарів

за напрямом Software — команда K-pilot з технологією для автоматичного наведення дронів на рухому ціль

Літня школа організована Мінцифри спільно з КПІ ім. Ігоря Сікорського, Львівською політехнікою, Харківським національним університетом радіоелектроніки у співпраці з Департаментом кіберполіції Національної поліції України, OSINT-агенцією Molfar і компаніями Osavul та IT-Enterprise.