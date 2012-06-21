Ось і Маланка з Василем минули, скоро Водохреща — закінчуються новорічно-різдвяні свята, головною окрасою яких була ялинка. Ті, хто вирішив прикрасити свої оселі живим деревцем, не обходяться без клопотів: напередодні свят — придбанням ялинки, після них — куди подіти.

Прийшовши на ялинкові базари перед новим роком, багато хто зіткнувся з дороговизною хвойних деревець. Реалізатори цього товару потирали руки в очікуванні гарного виторгу, однак чимало людей, дізнавшись ціну, купували синтетичні чи знаходили інший спосіб прикрасити помешкання. Тож продавці, які категорично не поступалися в ціні, очікуючи свого покупця, залишилися з великою кількістю непроданого товару, який просто кидали в місцях реалізації. Вочевидь, тут спрацювала чи то невідповідність попиту і пропозиції, чи то недолуга цінова політика і жадібність продавців. Втім, непроданим ялинкам знайшлося застосування: зоопарки охоче забирали їх на харч тваринам. Наприклад, до зоопарку в Межигір’ї волонтери завезли кілька КамАЗів деревець.

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Значно більша проблема: що робити після свят із зеленими учасницями акції «Винеси ялинку»? Якщо господарі приватних садиб, де встановлено твердопаливні котли, використовують деревця як паливо, то мешканці багатоповерхівок зазвичай виносять їх на смітники, вивершуючи цілі піраміди і перегороджуючи під’їзд сміттєвозів до контейнерів. Однак цього року в багатьох містах до справи підійшли цивілізовано. Зокрема, у столиці до утилізації непроданих деревець долучилися міські комунальні служби. Київзеленбуд 12 січня відкрив десять пунктів збирання новорічних ялинок, які використають для мульчування лунок кущів та дерев.

Комунальники Івано-Франківська зобов’язали городян нести ялинки до спеціальних пунктів збирання негабаритних відходів, попередивши, що муніципальна інспекція щодня стежитиме, аби люди не викидали ялинок у недозволених місцях, і штрафуватиме порушників. Зібрані ж деревця використають для опалення місцевого автотранспортного підприємства або віддадуть підприємцеві, який тримає теплиці.

Вінницькі комунальники також збирають ялинки і після того, як звільнять їх від залишків новорічної мішури, віддадуть у зоопарк або, якщо для цього ялинка не годиться, — на опалення теплиць.

Зазвичай щороку після новоріччя майданчики біля сміттєзбірників у містах завалені ялинками. Цього ж року навіть не фахівець побачить, що їх стало істотно менше: їх утилізація набуває цивілізованих форм. І мешканці, й комунальники дедалі відповідальніше ставляться до цього.

А ЯК У НИХ?

Україна ще тільки підходить до раціональної утилізації новорічних ялинок, які відслужили своє, а ось у зарубіжжі уже давно напрацьований досвід їх раціонального використання. У багатьох країнах їх везуть у котельні для спалювання чи віддають фермерам для перероблення на компост. Є й незвичне для нас застосування. Так, У Німеччині з відпрацьованих ялинок роблять спеціальні дерев’яні ножі для масла, у Швеції та Фінляндії вони стають компонентами косметичних засобів. Також скандинавських країнах ці деревця забирають меблеві фабрики.