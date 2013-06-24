9 травня відбулася церемонія передачі спеціальної автомобільної техніки від Німецького федерального агентства з надання технічної допомоги (THW) та Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) для потреб підрозділів ДСНС. Участь у заході взяли Надзвичайний і Повноважний Посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні пані Анка Фельдгузен, Голова ДСНС Сергій Крук та його Перший заступник Максим Грицаєнко. Про це повідомляє Урядовий портал.

Так, рятувальники отримали від німецьких партнерів пожежні підіймачі, пожежні автодрабини та вантажний автомобіль із маніпулятором.

Сергій Крук висловив вдячність Посольству Федеративної Республіки Німеччина в Україні і всьому Уряду Німеччини за непохитну підтримку України у цей надзвичайно складний для нашої держави час.

«Дуже актуально, що саме у День Європи, українські рятувальники отримують від Німеччини 14 одиниць спеціальної автомобільної техніки, яка допоможе нам рятувати життя людей! Пожежні автодрабини та пожежні автопідіймачі дають змогу дістатися на верхні поверхи будівлі для евакуації людей або для гасіння пожеж на висоті. Тому для нас це надзвичайно необхідна техніка, якої завжди не вистачає», - зазначив Сергій Крук.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення з боку російської федерації в Україну, Німеччиною було надано для потреб ДСНС суттєвий обсяг гуманітарної допомоги. Зокрема, більше 300 одиниць автомобільної техніки, майже 700 генераторів різної потужності, аварійно-рятувальне, гідравлічне та спеціальне обладнання, безпілотні літальні апарати, пожежно-технічне обладнання, спеціальний контейнер радіаційної і хімічної розвідки та лабораторного контролю з обладнанням тощо.