Державна служба з надзвичайних ситуацій отримала три піротехнічні машини легкого типу «КОЗАК ПМ-Л», закуплені за гроші, надані Урядом Словенії в межах ініціативи United24. Сертифікати на отримання автівок Голові ДСНС Андрію Данику передала Віце-премʼєр-міністр, Міністр закордонних та європейських справ Республіки Словенія Таня Файон, яка зараз перебуває в Україні з робочим візитом. У церемонії передачі техніки також взяла участь заступник Міністра економіки України Надія Бігун. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Я вдячна Словенії, яка послідовно підтримує Україну. Це вже друга передача техніки за останні пів року, яка вкрай необхідна для розмінування наших територій. Що важливо, піротехнічні машини, які отримали фахівці ДСНС, зроблені в Україні. А це додаткова підтримка української економіки під час війни. Але найголовніше, звісно – це те, що підтримка проектів з гуманітарного розмінування рятує життя», – сказала заступник Міністра економіки України Надія Бігун.

Тендер на закупівлю піротехнічних машин легкого типу був проведений у вересні 2024 року. Ціна закупівлі трьох одиниць техніки склала близько 38 мільйонів гривень, що на 3,6 мільйона дешевше за стартову вартість. Машини подібного класу ДСНС використовує у своїй роботі вже не перший рік.

«У розмінуванні найцінніше – це люди. І такі піротехнічні машини дозволяють зберегти життя наших саперів, оскільки в них можна безпечно перевозити міни та інші вибухонебезпечні предмети. Вже завтра всі три машини відправляться в зону виконання оперативних завдань», – заявив голова ДСНС України Андрій Даник.

Це вже друга передача техніки, закупленої за кошти, надані Словенією. У жовтні 2024 року ДСНС отримала два тягачі для перевезення машин розмінування. Угоду про виділення 1,5 мільйона євро для гуманітарної допомоги у сфері розмінування уряди України та Республіки Словенія підписали у грудні 2023 року. Вона набула чинності 3 липня 2024 року після завершення необхідних внутрішньодержавних процедур.

«Ми сфокусовані на експертизі та інноваціях у сфері розмінування, якими ми охоче ділимося із вами. Ми раді, що в нас є нагода і фінансові ресурси для того, щоб впродовж останніх двох років надавати підтримку Україні. І ми будемо продовжувати робити це далі», – сказала Віце-премʼєр-міністр, Міністр закордонних та європейських справ Республіки Словенія Таня Файон.

Довідково

Міністерство економіки є розпорядником рахунку UNITED24 для потреб гуманітарного розмінування. З травня 2023 року на рахунок надійшло понад 190 мільйонів у гривневому еквіваленті. За розподіл грошей відповідає комісія з питань визначення обсягу коштів для задоволення потреб зі здійснення заходів гуманітарного розмінування при Мінекономіки.