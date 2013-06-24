14 червня, у столиці відбулася передача техніки підрозділам ДСНС України від партнерів з британського фонду Fire Aid. Також на заході були представлені автівки надані Урядами США, Японії та Естонії, частина з яких закуплена з бюджету України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Йдеться про 69 автомобілів, серед яких:

29 автомобілів, зокрема автоцистерни, пересувні пункти управління, пікап та автодрабина, отримані від британської громадської організації «FireAID».

10 автомобілів радіаційно-хімічної розвідки передані від Міністерства атомної енергетики США. Встановлене обладнання дозволяє здійснювати моніторинг та аналіз просто під час руху.

9 мікроавтобусів від Естонії, які використовуватимуться як пункти керування безпілотниками та оснащені приладами радіоелектронної боротьби.

2 броньовані машини механізованого розмінування від Уряду Японії, 17 автоцистерн та 2 пожежні автодрабини були придбані за кошти загального фонду.

Церемонію урочисто відкрив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, який подякував партнерам за технічну підтримку підрозділів системи МВС. Глава відомства зазначив, що ворог щодобово атакує мирні міста нашої країни і для того, аби оперативно реагувати на усі виклики необхідна сучасна техніка, зокрема для рятувальників.

«Кожного дня наша країна бореться з наслідками ворожих ударів по інфраструктурі нашої держави. Також під атакою ворога й підрозділи ДСНС, які рятують людей та на жаль зазнають втрат. За час повномасштабної війни ворог захопив близько 655 об’єктів ДСНС України на тимчасово окупованих територіях, 27 наших підрозділів знищено вщент, 363 – частково розбиті. Проте найцінніше, що знищує ворог – це життя. На жаль, за час війни, вже загинув 91 рятувальник, ще 356 працівників ДСНС – травмовано», – заявив очільник МВС України Ігор Клименко.