Українська група ДТЕК та данська Vestas, провідний світовий виробник вітрових турбін — підписали угоду щодо будівництва другої черги Тилігульської ВЕС у Миколаївській області. Про реалізацію проекту вартістю 450 млн євро оголошено в Давосі в присутності Президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, Першого віце-прем’єр-міністра – Міністра економіки України Юлії Свириденко, Комісара з питань енергетики та житлового будівництва Європейської комісії Дена Йоргенсена, Міністра промисловості, бізнесу та фінансів Данії Мортена Бьодскова. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Реалізація проекту з будівництва Тилігульської вітрової електростанції, що має стати найбільшою в Східній Європі, – вагомий крок на шляху України до впровадження Національного плану з енергетики та клімату, зміцненню енергетичної безпеки держави та декарбонізації економіки. Також цей проект, підтриманий Данським експортно-кредитним агентством та Урядом Данії. Це потужний сигнал для всіх наших партнерів та інвесторів, що вкладати у проекти відновлення України можна і треба вже сьогодні», — зазначила Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Відповідно до проекту, II черга ВЕС буде складатися з 64 вітротурбін загальною потужністю 384 МВт, які поставить ДТЕК данська Vestas. І черга потужністю 114 МВт була введена в експлуатацію у 2023 році.

Загалом I та II черги ДТЕК Тилігульської ВЕС (83 вітротурбіни) матимуть потужність 500 МВт. Станція буде здатна виробляти близько 1,7 ТВт-г електроенергії щороку, що вистачить на задоволення потреб близько 900 тис. домогосподарств.

Очікується, що проект дозволить скоротити викиди СО2 щороку на 1,7 млн тонн.