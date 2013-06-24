Якщо росія зламає ядерне табу і застосує тактичну ядерну зброю проти країни, яка її не має і захищається звичайними видами озброєння на своїй території, то її «буде виключено з цивілізованого світу», наслідки для росіян будуть величезними.

Про це, перебуваючи у Нью-Йорку на 77-й сесії Генасамблеї ООН, сказав президент Польщі Анджей Дуда, передає Укрінформ із посиланням на Polsat News.

«У США також є кнопки, які запускають ядерні ракети. США є великою ядерною державою, найбільшою військовою потугою у світі. Той факт, що СШАсприймають цю російську загрозу серйозно, також є загрозою і для росії», - заявив Дуда.

Він підкреслив: якщо москва порушить усі табу і застосує навіть тактичну ядерну зброю проти країни, яка не має ядерної зброї і сьогодні захищає свою територію, використовуючи лише звичайну зброю, то вона «може очікувати на відповідь».

Дуда зазначив, що Вашингтон послідовно реалізовує лінію “твердої, рішучої і спокійної відповіді” росії.

Президент РП зауважив, що путін, його оточення та генерали знають: якщо вони застосують проти України, яка захищається, ядерну зброю, то “опиняться поза світовою політикою”.

«Для них це не лише загроза трибуналів, кримінальної відповідальності і потенційно тривалих термінів ув’язнення, а й просто виключення їх, поки вони очолюють росію, з цивілізованого світу»,- наголосив Дуда.

Нагадаємо, у своєму виступі від 21 вересня президент рф путін вдався до погроз застосування ядерної зброї. У відповідь на це президент США Джо Байден заявив, що США готові вжити критичних заходів контролю над ядерним озброєнням у світі, а високий представник ЄС Жозеп Боррель зазначив, що погрози путіна ядерною зброєю не зменшать підтримки України.