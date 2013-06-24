Українське Дунайське пароплавство завершило 2023 рік з рекордним прибутком 719 млн грн. Підприємство сплатило в державний бюджет понад 140 млн грн, виконавши зобов’язання перед державою в повному обсязі. Дивіденди становили майже 216 млн грн, це рекордний показник за всі роки існування. Водночас підприємство ліквідувало наявні борги.

Такі підсумки стали можливими переважно завдяки єдиній логістичній послузі — об’єднанню фрахту з перевалкою в Україні та румунському порту Констанца. Від початку повномасштабного вторгнення зберігається високий попит на річкові перевезення, які відбуваються без посередників за ринковою ціною. Також було структуровано систему закупівель та проведено антикорупційні заходи, повідомляє Мінінфраструктури.

«Українське Дунайське пароплавство стабільно демонструє зростання за всіма показниками. Крім надходжень у бюджет, тут розширюють і власні потужності за рахунок модернізації старого флоту. Вдячний за роботу всій команді ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство», — зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Джерело: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури