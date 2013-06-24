Про перспективи міжнародного співробітництва йшлося під час поїздки віцепрем’єр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова в Одеську область. Порти Дунайського регіону також відвідали американські та європейські партнери: Посол США Бріджит Брінк, директор Місії USAID в Україні Джим Хоуп, гендиректор Секретаріату Дунайської комісії Манфред Зайтц і представник Генерального директорату мобільності та транспорту Європейської комісії Алан Барон.

«Дунайські порти — стабільний шлях для експорту продукції. Торік через них пройшло понад 16 мільйонів тонн вантажів, зокрема і продукція українських аграріїв. Цього року плануємо обробити щонайменше 20 мільйонів тонн, — повідомив Олександр Кубраков. — Попри те що порти Ізмаїл, Рені, Усть-Дунайськ задіяли майже всі наявні потужності для перевалки вантажів, потенціал для подальшого розвитку є. А саме: модернізація та оновлення інфраструктури портів, залучення інвестицій для будівництва нових терміналів і днопоглиблення». За його словами, потреба в інвестиціях становить не менш як 120 мільйонів доларів.