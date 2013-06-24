У травні 2023 року держава запустила програму єВідновлення, щоб українці, чиє житло пошкоджене або знищене внаслідок війни, отримали підтримку для відбудови. За цей час 100 тисяч родин уже скористалися допомогою — хтось відремонтував свій дім, а хтось придбав новий завдяки житловому сертифікату. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

В основні архітектури послуги — Реєстр пошкодженого та знищеного майна, з яким уже працюють 10 тисяч користувачів. Механізм простий: фіксація пошкоджень, подання заяви й очікування рішення. Процес відбувається онлайн через застосунок чи портал Дія або ж у ЦНАПі. А далі — виплата. Прозоро та зрозуміло.

Допомога охоплює різні потреби:

▪️ до 200 000 грн — на поточний ремонт;

▪️ до 350 000 — на капітальний ремонт квартир;

▪️ до 500 000 — на капітальний ремонт будинків;

▪️ житловий сертифікат — на купівлю нової оселі;

▪️ грошова виплата — на зведення будинку на власній землі.

єВідновлення також має пріоритет для військових, родин загиблих захисників, ВПО, людей з інвалідністю та багатодітних сімей — саме ці групи отримують допомогу першими.

За два роки роботи програма охопила всю країну. Найбільше заяв про отримання компенсацій за пошкоджене майно подано в таких областях:

▪️ Харківська — 53 046

▪️ Київська — 21 399

▪️ Донецька — 14 019

▪️ Миколаївська — 9 308

▪️ Херсонська — 7 778

За знищене майно:

▪️ Донецька — 17 675

▪️ Харківська — 15 517

▪️ Київська — 6 455

▪️ Херсонська — 3 021

▪️ Миколаївська — 1 706

Усього комісіями погоджено виплати за 93 335 заявами. Українці вже отримали допомогу на загальну суму 8,9 млрд грн.

Також українці активно користуються житловими сертифікатами:

▪️ видано 17 741 сертифікат на суму 26 млрд грн;

▪️ уже реалізовано 9 645 сертифікатів на 15,9 млрд грн.

Ще один напрям програми — компенсації на самостійне будівництво зруйнованих будинків. Українцям вже погодили 934 заяви на загальну суму 2,3 млрд грн, а перші 300 родин уже отримали кошти.

У середньому українці отримують приблизно 1,5 млн грн компенсації за знищене житло.

Програма єВідновлення постійно оновлюється. Протягом останнього року впроваджено кілька важливих змін:

Створили окрему програму для внутрішньо переміщених осіб, які втратили єдине житло. Уряд виділив на неї 15 млрд грн. За чотири місяці дії цієї ініціативи використано понад 4 000 сертифікатів.

Розширили дію програми на власників знищеного житла, яке розташоване в зоні активних бойових дій.

Дозволили використовувати житловий сертифікат як перший внесок у програмі єОселя.

Розпочали практичну реалізацію грошових виплат для відбудови приватних будинків на власній землі. 300 родин уже отримали перший транш коштів на загальну суму в понад 408 млн грн.

єВідновлення — це шанс на повернення додому, на новий початок, на впевненість, що держава поруч.

Сервіс єВідновлення та Реєстр пошкодженого і знищеного майна реалізуються Міністерством розвитку громад та територій України та Міністерством цифрової трансформації України у рамках проекту «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості» (UK DIGIT), що виконується Фондом Євразія та фінансується UK Dev. Партнер проекту — Фонд Східна Європа.