Два роки тому оновлена команда Міністерства освіти і науки України на чолі з Оксеном Лісовим, якого було призначено на посаду 21 березня 2023 року, взяла на себе виклик трансформувати освіту і науку в умовах війни, водночас забезпечуючи стабільність системи. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

За цей час було розроблено Стратегічний план діяльності МОН до 2027 року, який став дорожньою картою для впровадження змін. Це дев’ять пріоритетів МОН до 2027 року, які охоплюють ключові сфери роботи міністерства:

Освіта дітей раннього і дошкільного віку Реформа «Нова українська школа» Концепція позашкільної освіти Трансформація професійної освіти Якісна вища освіта Розвиток науки та інновацій Європейська інтеграція України у сферах освіти і науки Цифрова трансформація освіти і науки Підтримка та супровід осіб з особливими освітніми потребами

У центрі уваги — особистість на різних етапах життя. Завдання міністерства — побудувати систему освіти і науки, що поважає кожного учасника процесу, надає широкі можливості для розвитку та реалізації його потенціалу.

Усі зміни стали можливими завдяки скоординованій роботі та підтримці на всіх рівнях. Ініціативи Президента України, стратегічні рішення Премʼєр-міністра України та підтримка Віце-премʼєр-міністра України забезпечили стабільність і розвиток системи освіти навіть у найскладніші часи. Спільно з Офісом першої леді України, іншими міністерствами, обласними військовими адміністраціями, місцевою владою, міжнародними партнерами, фондами та громадськими організаціями, освітянами та науковцями продовжуємо прокладати шлях до відновлення та розвитку нашої країни.

Підбиваємо підсумки, яких результатів досягнуто та як освіта і наука продовжують розвиватися:

- Повертаємо дітей до безпечного очного навчання. 164 000 учнів повернулось в офлайн, відкрито 6 підземних шкіл у Запорізькій області, закуплено 500+ автобусів, які щодня підвозять дітей до шкіл. Будуємо 119 укриттів до кінця 2025 року.

- Продовжуємо реформу НУШ. 5,62 млрд грн відновленого фінансування на реформу, розпочато політику «Освіта для життя» — комплексно оновлюємо зміст освіти, який відповідатиме на виклики мінливого світу, готуємо «Профільну» — реформу старшої школи.

- Удосконалюємо та розвиваємо позашкільну освіту. Відкрили перший в Україні та пʼятий у світі Музей Математики «Кубоїд», перезавантажили олімпіадний та турнірний рух.

- Реформуємо шкільне харчування. 1,6 млн учнів отримують безоплатне харчування, модернізуємо їдальні та харчоблоки.

- Адаптуємо освіту до викликів часу. Затвердили нову навчальну програму «Захист України» для 10–11 класів, відновлено понад 800 закладів освіти, пошкоджених внаслідок війни.

- Трансформуємо дошкільну освіту. Ухвалено Закон України «Про дошкільну освіту», який передбачає менше бюрократії для вихователів, поліпшення якості освітнього процесу, більше доступних форматів садочків.

- Трансформуємо професійну освіту. Оснащуємо профтехи сучасним обладнанням відповідно до вимог ринку. На сьогодні нове обладнання та майстерні отримали більш ніж 120 закладів, і ще сотня попереду. Співпрацюємо з міжнародними партнерами та бізнесом, створюємо освітні можливості онлайн.

- Трансформуємо вищу освіту: уможливили впровадження індивідуальних освітніх траєкторій і вперше запровадили гранти на навчання для студентів; модернізуємо мережу ЗВО та запровадили експеримент про розширення повноважень наглядових рад, щоб оновити системи управління в університетах.

- Розвиваємо науку та інновації. Розробили Стратегію WINWIN 2030, розширили інфраструктуру Горизонт-Європа, створили мережу ЦККНО та стартап-шкіл, формуємо умови для розвитку інновацій — Science City, оновили державну атестацію для НДІ та ЗВО для підтримки найкращих, створюємо важливі для держави розробки й технології, дебюрократизуємо науку.

- Цифровізуємо освіту і науку. Модернізуємо АІКОМ для створення актуальної та верифікованої бази даних у сфері освіти, забезпечили вчителів і учнів ноутбуками та планшетами в межах проєкту «Коаліція девайсів», розвиваємо платформу «Всеукраїнська школа онлайн». Спільно з партнерами запускаємо Мрію — державний вебпортал і застосунок для учнів, батьків і вчителів.

- Розвиваємо інклюзивне навчання. Ухвалено Національну стратегію розвитку інклюзивного навчання до 2029 року, підтримуємо роботу 120 лікарняних вчителів та 17 осередків ДУ «Школа супергероїв», розширюємо мережу ІРЦ, яка вже налічує 678 центрів, створюємо освітні можливості для ветеранів — реалізовано проект «Точка дотику» і запущено портал «Освіта для ветеранів».

- Україна поглиблює співпрацю з ЄС у сфері освіти і науки, розвиває міжнародні партнерства. Гармонізуємо законодавство з ЄС, розширюємо співпрацю з країнами ЄС, створюємо нові можливості для наукових досліджень та інновацій, цифровізації, професійного розвитку. Українську освіту стабільно підтримують уряди понад 35 країн, понад 80 міжнародних організацій, що сприяє її відновленню та розвитку.