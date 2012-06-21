Міжнародна команда археологів оприлюднила попередні дані дослідження знайденої гробниці в Тапосіріс Магна в Єгипті. У цій усипальниці, яку вчені вважають однією із ймовірних місць поховання легендарної цариці Клеопатри, були знайдені дві позолочені мумії.

Про знахідку коротко розповідає The Guardian. Єгиптолог Гленн Годенхо з університету Ліверпуля назвав це відкриття феноменальним і сенсаційним.

Ще кілька років тому вчені припустили, що цариця Клеопатра могла бути похована в Тапосіріс Магна. Цей древній храм Ісіди був побудований її предками з династії Птолемеїв в дельті Нілу, приблизно в 45 кілометрах від Олександрії.

Раніше під час розкопок на цій ділянці було виявлено алебастрову голову статуї, що зображувала Клеопатру. Це дало підстави припустити, що тут же може знаходитися усипальниця самої цариці, яку безуспішно шукають вже два тисячоліття.

В ході нового дослідження вченим вдалося проникнути всередину однієї зі знайдених тут гробниць, яка століттями залишалася незайманою. У похоронній камері було виявлено дві мумії. Вони знаходяться в поганому стані, оскільки в камеру століттями проникала вода.

Обидві мумії були піддані рентгенівському аналізу, який показав, що вони належали чоловікові і жінці. Також було встановлено, що спочатку мумії були покриті сусальним золотом. Це свідчить про дуже високий соціальний статус похованих, оскільки це була розкіш, доступна тільки представникам вищого суспільства.

Археологи вважають, що якщо в гробниці перебувала і не сама Клеопатра, то це міг бути хтось із її наближених, сановників, з якими вона тісно спілкувалася. Згідно з однією з висунутих версій, це могли бути високопоставлені священики, які відігравали ключову роль у підтримці влади фараонів.

На це вказує, наприклад, зображення скарабея, яке було вигравіруване на золотому покритті однієї із мумій. У єгипетській міфології скарабей – це священний символ не тільки царської влади, але і переродження. Таким символом користувалися і фараони, і важливі жерці.

«Хоча зараз ці мумії покриті пилом після 2000 років, проведених під землею, у свій час вони були дуже вражаючими, – говорить доктор Гленн Годенхо. – Вони були покриті сусальним золотом, а це вказує на те, що вони були важливими членами суспільства.

Раніше під час розкопок в Тапосіріс Магна археологи також знайшли безголову статую фараона. Передбачається, що вона зображувала Птолемея IV, предка Клеопатри. Тут же була виявлена велика плита з написом, що розповідає про те, що храм був присвячений богині Ісіді. Клеопатра ж, як відомо з писемних джерел, вважала себе «людським втіленням Ісіди».

Крім того, в районі вівтаря храму, де священнослужителі приносили жертви богам, було виявлено понад 200 монет з ім'ям і профілем Клеопатри.

Ця «неймовірна знахідка» не тільки пов'язує Клеопатру безпосередньо з Тапосіріс Магна, а й розкриває вражаючий образ Клеопатри, каже Годенхо в документальному фільмі. Хоча її видатний ніс і подвійне підборіддя можуть не свідчити про класичну красу, увічнену Голлівудом і Елізабет Тейлор, саме так вона хотіла б, щоб її побачили нащадки у викарбуваних монетах.

На думку вчених, знахідка мумій підтверджує, що на території некрополя Тапосіріс Магна ховали високопоставлених осіб часів Клеопатри, і тут може знаходиться гробниця самої цариці. Крім того, Клеопатра намагалася ототожнити себе з богинею Ісидою, а Марка Антонія - з Осірісом.

Згідно з міфом, Осіріс був убитий і розрубаний на шматки, розкиданий по всьому Єгипту. Знайшовши всі частини і знову зробивши чоловіка цілим, Ісіда змогла воскресити його на деякий час. Археологи вважають, що місто Тапосіріс Магна було тісно пов'язане з міфом, оскільки його назва означає «могила Осіріса».

Детальніше про відкриття археологи обіцяють розповісти в документальному фільмі, який вперше буде показаний британським телебаченням 16 липня.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»