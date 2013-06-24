Верховна Рада України у першому читанні ухвалила урядовий законопроєкт №11024 щодо збереження природно-заповідного фонду. 271 голоси «За». Про це Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці, передає пресцентр Урядовий портал.

«Роками природоохоронні території в Україні використовувалися як парки розваг. Квадроцикли, баггі, ендуро-мотоцикли стали звичною практикою у туристичних Карпатах. Такі розваги знищують рослинний та ґрунтовий покрив екосистем, провокують хімічне забруднення, лякають диких тварин – особливо в період розмноження. Заборона “джипінгу” – цивілізована практика, яка діє у багатьох західних країнах з потужними природоохоронними традиціями. Наприклад, Ісландія, Чехія, Фінляндія, Норвегія», - наголосив Руслан Стрілець.

За його словами, законопроєкт залишає можливість використання транспорту на дорогах загального користування, вулиць населених пунктів, автомобільних доріг на приватних територіях, а також для доступу відвідувачів до рекреаційних ділянок. Для порушників Кабінет Міністрів України пропонує посилити адміністративну відповідальність. Усі ці норми викладені в урядовому законопроєкті №11309, який вносить зміни до статті 91 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

«Дякую голові ЕкоКомітетуВерховної Ради України Олегу Бондаренку за лідерство та членам Комітету за чітку й послідовну підтримку законопроєкту. Дякую за спільні зусилля команди Міндовкілля, КЕКЦ, WWF-Україна, Екологія - Право - Людина, Українське товариство охорони птахів, Українська Природоохоронна Група - UNCG, ВГО "Жива планета", Chysto.de. Дякую усій природоохоронній спільноті за вагомий внесок у вирішення цієї проблеми. Це рішення вкотре доводить, що українське суспільство переходить на новий рівень екологічного мислення. Розраховуємо на якнайшвидше схвалення законопроєкту в другому читанні», - зауважив Руслан Стрілець.