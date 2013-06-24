Упродовж усього місяця (від 1 липня до 18:00 31 липня) кожен абітурієнт може створити електронний кабінет у спеціальній системі – cabinet.edbo.gov.ua – для подальшого вступу до закладів вищої освіти. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Важливо запам’ятати вказану під час реєстрації адресу електронної пошти, адже вона буде пізніше потрібна для входу у кабінет.

Для реєстрації вступникові потрібно внести до системи дані документа про повну загальну середню освіту (атестата) та одного із сертифікатів ЗНО/НМТ. Якщо сертифіката ЗНО/НМТ немає, під час реєстрації потрібно обрати «Не маю сертифікатів НМТ (ЗНО)», тоді кабінет буде зареєстрований за допомогою документа, що посвідчує особу.

Зареєструвати е-кабінет можна лише у випадку, якщо атестат виданий пізніше за 1998 рік. Якщо ж ні – доведеться подавати заяву до закладу освіти в паперовій формі.

Після активації електронного кабінету (на електронну пошту прийде лист) вступник має вказати свій контактний номер телефону у міжнародному форматі; завантажити кольорову фотографію; фотокопію додатка до свідоцтва/атестата про повну загальну середню освіту.

Подати ж заяву про вступ та документи до вишів можна буде з 19 липня до 18.00 31 липня 2024 року. Про терміни вступної кампанії до закладів вищої медичної освіти нагадаємо в інфографіці.