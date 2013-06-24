Міністерство у справах ветеранів запустило е-Карту вакансій державної служби та органів місцевого самоврядування для ветеранів та ветеранок. Цей новий сервіс доступний на вебплатформі «е-Ветеран» https://eveteran.gov.ua/ Це візуалізація інформації про вакансії державних органів, органів місцевого самоврядування та військових адміністрацій у всій Україні.

Мета цієї ініціативи — полегшити ветеранам та ветеранкам війни процес пошуку роботи і сприяти їхньому працевлаштуванню на державну службу. Користувачі можуть обрати для себе вакансії в різних регіонах країни, а також отримати детальну інформацію про функціональні обов’язки, вимоги до кандидатів, рівень заробітної плати і контакти для зворотного зв’язку, перейшовши до вкладки «Таблиця».

В.о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун наголошує: «Наша стратегія — заохочувати ветеранів і ветеранок до працевлаштування на державну службу. Наприклад, в Мінветеранів вже понад 17 відсотків штату — ветерани і ветеранки, члени їхніх родин і сімей загиблих, нинішніх військовослужбовців, колишні військовополонені. Хто, як не ветеранська спільнота, краще знається на своїх потребах та можливостях. А держслужба дає перспективи, як і що треба змінити в системі, ветеранській політиці, щоб ці перетворення були відчутними й ефективними».

За словами Олександра Порхуна, е-Карта вакансій держслужби — лише перший етап в системі працевлаштування. Протягом найближчих кількох місяців Мінветеранів запустить в роботу додатковий цифровий продукт з пошуку робочих місць у бізнесі. В.о. міністра додав, що Мінветеранів разом з robota.ua та work.ua реалізовує спільні проєкти із професійної адаптації та працевлаштування. Тому завдяки повноцінному ресурсу з пошуку роботи від Мінветеранів буде максимально розширено пропозицію для ветеранської спільноти на ринку праці.

Зазначимо, що на момент початку роботи на е-Карті розміщено170 вакансії, з них 92 — на державній службі, 37 — в органах місцевого самоврядування, 41 — у військових адміністраціях. Вакансії оновлюються в реальному часі щоденно, забезпечуючи актуальність інформації.

Заступник міністраРуслан Приходько додав:«Спільно з НАДС та нашими партнерами з Міжнародної організації з міграції ми розробили е-Карту вакансій для державної служби та органів місцевого самоврядування, призначену для ветеранів та ветеранок. Цей цифровий сервіс стане єдиним місцем, де буде зосереджено всі вакансії державного сектору, а ветеранові буде зручно обрати для себе посаду».

У системі переходу працевлаштування ветеранів — один із ключових етапів їхнього відновлення.

«Питання працевлаштування ветеранів війни на державну службу винесено на найвищий рівень. Під керівництвом Міністра КМУ Олега Немчінова створено робочу групу, що об’єднує органи центральної виконавчої влади, які відповідають за перекваліфікацію та працевлаштування ветеранів. Ми зацікавленні у працевлаштуванні ветеранів на державну службу, адже їхній досвід, патріотичність і бажання змінювати країну, яку вони захищали, неоціненний», — пояснив заступник міністра у справах ветеранів Максим Кушнір.

Голова Національного агентства України з питань державної службиНаталія Алюшина відзначила необхідність активного залучення ветеранів і ветеранок до суспільного життя, зокрема через створення умов інклюзії в органах публічної влади.

«E-Карта вакансій для ветеранів та ветеранок засвідчує відкритість держави і її готовність залучати своїх захисників до публічної служби. Важливо сконцентрувати на цьому цифровому інструменті максимальну кількість вакансій, цікавих для ветеранів і ветеранок. А ще важливіше — забезпечити пряму комунікацію між роботодавцями і тими, хто розглядає можливість зайнятості у державному секторі. Ідеться про наших чинних колег, які захищають країну, і тих, хто цікавиться такою перспективою після повернення до мирного життя. Саме тому НАДС приділяє значну увагу питанням інклюзії в органах публічної влади. Ідеться про створення умов соціальної адаптації в колективах і безбар’єрності на робочому місці», — зауважила Наталія Алюшина.

Е-Карту вакансій розробляли у співпраці з Національним агентством України з питань державної служби та Міжнародною організацією з міграції.

Джерело:

Міністерство у справах ветеранів

Ajnj

Цифровий сервіс — єдине місце, де зосереджено всі вакансії державного сектору, тож ветеранам буде зручно обрати для себе посаду. Фото з сайту thedigital.gov.ua