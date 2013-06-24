Загальна кількість звернень до центрів рекрутингу української армії сягнула 50 615. Зокрема, минулого тижня фахівці центрів надали 1072 консультації.

Нині 10 143 громадянина вже стали кандидатами до Сил оборони та військовослужбовцями: за минулий тиждень такий статус отримали 179 осіб.

Частка жінок серед всіх звернень становить 21%. Найбільше потенційних кандидаток у трьох областях: Чернівецькій — 43%, Хмельницькій — 39%, Вінницькій — 37%.

З лютого 2024 року в Україні працюють 49 центрів рекрутингу української армії, зокрема один онлайн-центр. Вони переважно розташовані в приміщеннях ЦНАПів, де можна отримати консультації на умовах конфіденційності. На території центрів заборонено проведення мобілізаційних заходів та вручення повісток групами оповіщення.

Центр рекрутингу української армії — пілотний проєкт Міністерства оборони, покликаний вибудувати прозору та ефективну модель залучення громадян на військову службу. Тут рекрутери надають інформацію щодо вакансій, а також супроводжують кандидата на шляху до призначення на посаду у військовому підрозділі, повідомляє Міноборони.