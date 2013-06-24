Керівництво Мінфіну та МОН провели робочу зустріч щодо забезпечення доступу дітей до якісної та безпечної освіти в умовах воєнного стану. Сторони обговорили питання ефективного використання бюджетних коштів, зокрема щодо облаштування укриттів у школах та організації безпечного транспортування учнів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Участь у нараді взяли Міністр фінансів Сергій Марченко та Міністр освіти і науки Оксен Лісовий, а також представники обох міністерств, зокрема перший заступник Міністра фінансів Денис Улютін та заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Міністр фінансів наголосив, що якісна освіта в безпечних умовах є інвестицією в майбутнє України. Водночас Мінфін як координатор бюджетного процесу приділяє насамперед увагу ефективному використанню кожної гривні з держбюджету. Особливо це є актуальним під час воєнного стану. Кошти, спрямовані на забезпечення офлайн-навчання, мають працювати на результат, зокрема створення безпечного середовища для дітей та рівний доступ до освіти.

У 2023-2024 роках Уряд виділив 8,9 млрд грн на облаштування укриттів у закладах освіти. Водночас рівень використання коштів був набагато нижчим. Лише 2,7 млрд грн, або 30,3% передбаченого обсягу. У 2025 році Уряд ще додатково спрямував на ці потреби 6,2 млрд гривень. Разом із перехідними залишками загальний ресурс у 2025 році для створення безпечних умов для навчання становить 10,9 млрд гривень.

З огляду на це керівники Мінфіну підкреслили: в умовах забезпечення достатнього обсягу фінансування має бути підвищена ефективність використання виділених коштів. Ефективне засвоєння субвенції на облаштування укриттів, зокрема через посилення відповідальності на місцях, — ключ до створення безпечного середовища для очного навчання.

Наразі не досягнуто основної мети субвенції – повернення учнів до офлайн-навчання, адже більше 750 тис. учнів досі навчаються віддалено, із них близько 286 тис. дітей продовжують навчання із-за кордону.

Під час зустрічі представники МОН озвучили проблеми, пов’язані з невикористанням коштів субвенції на будівництво укриттів, та наголосили на потребі посилення персональної відповідальності на місцях.

З метою вирішення поточних проблем сторони домовилися удосконалити критерії розподілу коштів субвенції на укриття та посилити вимоги до розпорядників коштів щодо її засвоєння у цьому році.

Крім того, обговорили питання закупівлі шкільних автобусів та їх переоснащення для дітей з особливими освітніми потребами, верифікації даних здобувачів освіти та розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки дітям з особливими освітніми потребами.

Мінфін спільно із МОН працюватимуть над удосконаленням механізмів, які дозволять збільшити кількість учнів, які повертаються до офлайн-навчання в безпечних умовах.