У Хмельницькому відбувся XI Національний форум «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології». Щорічний захід, який проводять з 2013 року, залишається провідною платформою для обговорення актуальних питань у галузі, розроблення рішень і впровадження сучасних практик. Цьогоріч було залучено понад 500 учасників: представників уряду, Верховної Ради та місцевого самоврядування, бізнесменів, науковців і громадських організацій.

З вітальними словами на відкритті форуму до учасників звернулися міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук та голова Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко. Від Міндовкілля у форумі взяв участь онлайн заступник міністра Олександр Семенець.

«Питання управління відходами одне із ключових у контексті національної безпеки, особливо коли йдеться про небезпечні відходи, а також європейської інтеграції нашої країни. Наскільки швидко ми зможемо адаптуватися та побудувати нову систему відповідно до сучасних стандартів, настільки успішною буде наша європейська інтеграція. А головне — зможемо відбудовувати нашу країну за екологічними та зеленими принципами», — наголосила Світлана Гринчук.

Вона зазначила, що за останні роки було проведено серйозну роботу з розроблення нормативно-правової бази галузі, й нині цей процес має відбуватися ще динамічніше. Зокрема очікують, що найближчим часом буде затверджено Національний план управління відходами до 2033 року, який стане основою для розроблення регіональних та місцевих планів.

Саме на питаннях міжмуніципальної співпраці як ключового інструменту реформи управління відходами на регіональному рівні зосередилися учасники заходу. Обговорювали пріоритети впровадження Закону України «Про управління відходами», шляхи оброблення відходів війни, залучення інвестицій у створення екологічної інфраструктури, а також упровадження енергоефективних і ресурсоощадних технологій.

Також представили найкращі практики поводження з відходами, екологічно дружні рішення для їх переробки та повторного використання, обговорили питання тарифної політики, диджиталізації процесів, проведення освітньої та інформаційної роботи з населенням. І багато що організатори показали на практиці, адже Хмельницький має чим похвалитися.

Для учасників форуму провели екскурсію на полігоні ТПВ ХКП «Спецкомунтранс». А також до «Гуфі-центру» — сучасного інтерактивного навчального майданчика, де маленьких та дорослих хмельничан навчають правильного поводження з відходами, повідомляє Міндовкілля.