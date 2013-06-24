Торік Міністерство економіки працювало у трьох ключових напрямах: доступ до фінансування інвестиційних проєктів, страхування воєнно-політичних ризиків, а також механізми підтримки та державного стимулювання інвестицій. Завдяки зусиллям відбулося зростання рівня прямих іноземних інвестицій.

«Такої динаміки не очікував ніхто — ні міжнародні експерти, ні українські. За січень — серпень чистий приплив інвестицій становив 2,9 мільярда доларів. Наприклад, у німецькому концерні Bayer заявили, що інвестують 60 мільйонів євро в завод на Житомирщині. Чи приклад ірландської компанії Kingspan Group, яка оголосила, що побудує в Україні завод будматеріалів за 280 мільйонів доларів. А ще десятки компаній оборонного комплексу, які готові повністю чи частково виробляти продукцію в Україні. Тим часом українські інвестори будують і залучають фінансування попри війну — особливо в галузі агропереробки», — сказала перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, для розширення доступу до фінансування для бізнесу було доступне кредитне фінансування з частковою компенсацією відсоткової ставки за програмою «5—7—9%».

Крім того, Міністерство економіки передбачило інвестиційний механізм у межах плану для Ukraine Facility.

У другому пріоритетному напрямі — страхуванні інвестицій — Україна змогла побудувати цілу інфраструктуру страхування, яку цього року уряд планує масштабувати. Це містило перші кейси страхування інвестицій від воєнних ризиків, напрацювання механізму страхування суден, роботу над Ukraine Development Fund та інші кроки. Зокрема, Міністерство економіки запровадило механізм страхування суден від воєнних ризиків спільно із британськими партнерами.

«Цей інструмент уже працює. Інтерес у ринку є. Очікуємо на перші підписані страхові угоди з експортерами. Загальний обсяг страхування, закладений у цей механізм, становить 50 мільйонів доларів. Очікуємо, що відповідна страхова політика має додатково вплинути на збільшення експорту української продукції морем і здешевити вартість страхування перевезення зерна до 1—1,25%», — зазначила Юлія Свириденко.

Агентство з гарантування інвестицій MIGA застрахувало перші інвестиції — йдеться про інвестиції в індустріальний парк M10 на Львівщині. Крім того, агентство оновило страховку для виробника упаковки та одного з банків. Тепер MIGA працює над залученням додаткових коштів до MIGA Sure Trust Fund. Внески вже зробили Японія, Велика Британія та Норвегія.

Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) профінансує п’ять проєктів на 380 млн дол. Зокрема, торік застрахували перший проєкт від політичних ризиків — львівський центр протезування, реконструктивної хірургії та реабілітації Superhumans Center.

Понад 14 національних експортно-кредитних агентств інших держав відкрили ліміти на середньострокове страхування операцій та інвестицій в Україну та почали страхувати ризики приватних інвестицій своїх компаній. Загальний ліміт перевищує 1 млрд євро, і це перший крок до залучення закордонних приватних інвесторів країн-партнерів.

Європейський банк реконструкції та розвитку працює над кількасотмільйонним механізмом страхування від воєнних ризиків майна в дорозі та на складах із залученням українського страхового ринку, а наші партнери з Єврокомісії готові надати для цього відповідні гарантії.

Уряд розширив мандат вітчизняного Експортно-кредитного агентства. Тепер покриття від воєнних ризиків можуть отримати українські компанії, які інвестують в Україну. Попереду ще пошук ресурсів для докапіталізації Експортно-кредитного агентства.

Юлія Свириденко розповіла про третій напрям роботи — залучення інвестицій у реальний сектор. За її словами, цього року уряд активно розвиватиме індустріальні парки та проєкти зі значними інвестиціями. За підсумками року в реєстрі індустріальних парків 73 об’єкти. За словами міністра, уряд працюватиме, щоб кількість парків не лише зростала номінально, а й щоб на території цих парків з’являлися виробництва.

Джерело:

Міністерство економіки