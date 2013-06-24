За 11 місяців 2024 року українська економіка зросла на 4% [±0,5%]. У листопаді темпи зростання трохи вповільнилися і становили 0,9% порівняно з листопадом 2023-го.

«Драйверами зростання економіки у 2024 році залишаються транспортна та будівельна галузі, переробка і внутрішня торгівля. Свою роль відіграли державні програми підтримки — грантові програми на переробку, створення та розвиток бізнесу, доступне кредитування «5—7—9%», «єОселя» та інші в межах політики «Зроблено в Україні». Збільшення закупівель української продукції ОПК стимулює зростання машинобудування», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економікиЮлія Свириденко.

Галузі, що демонстрували позитивну динаміку в листопаді: транспорт (завдяки стабільному функціонуванню українського морського коридору); будівництво (завдяки програмам держпідтримки); внутрішня торгівля (причини — сталий внутрішній попит та пропозиція товарів); переробна промисловість (програми з відновлення та розвитку бізнесу, доступ до імпортної електроенергії та наявності альтернативних потужностей енергозабезпечення); добувна промисловість (робота нових свердловин з добування газу), повідомляє Мінекономіки.