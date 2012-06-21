Президент Володимир Зеленський зустрівся з виконавчим головою компанії Orascom Investment Holding Нагібом Онсі Савірісом. Єгипетський бізнесмен зазначив, що радий нагоді розповісти главі Української держави про свою діяльність, і повідомив, що цікавиться можливістю інвестувати в Україну.
Володимир Зеленський подякував Нагібу Савірісу за виявлену ініціативу: «Я чув, що ви протягом кількох років цікавилися інвестиційними можливостями в Україні. Зараз дуже вдалий час». Він розповів про оновлення Верховної Ради та формування нового уряду, що надасть змогу реалізувати структурні реформи за короткі терміни для досягнення економічного прориву в найближчі п’ять років.
«Наш пріоритет — зростання економіки, і ми розуміємо, що це можливо лише із залученням іноземних інвестицій. За ІІІ квартал українська економіка зросла на 4,2%, міжнародні рейтингові агентства поліпшують суверенні рейтинги України, ми зростаємо у рейтингу Doing Business. Усе це дає нам оптимізм для подальшого зростання», — наголосив Президент.
Важливе, на його переконання, проведення структурних реформ: «Я не раз заявляв нашим міжнародним партнерам, що особисто захищатиму іноземні інвестиції в Україні, а наші уряд і парламент працюють над створенням сприятливого бізнес-клімату».
Серед основних змін Володимир Зеленський назвав земельну реформу, проведення приватизації, розвиток цифрових технологій, телекомунікацій, фінансового сектору, збільшення прозорості надрокористування, повідомляє Офіс Президента.
«Ми почали із себе: першими, які передано на приватизацію, були саме підприємства, що підпорядковувалися Офісу Президента. Серед них є цікаві об’єкти для інвестицій у нерухомість, зокрема готелі «Україна» та «Дніпро». Оскільки у вашому портфоліо є низка дуже успішних проєктів у сфері туризму й готельного бізнесу, хочу запросити вас взяти участь у конкурсах на приватизацію. Також вам можуть бути цікавими туристичні об’єкти у всій Україні», — зауважив Президент.
Володимир Зеленський запропонував розглянути можливість інвестування у банківський сектор України.
Любов ДМИТРЕНКО
для «Урядового кур’єра»