Міністерство економіки України та Асоціація «Українсько-Корейська ділова рада» (УКДР) уклали меморандум щодо координації співпраці між Україною та Республікою Корея. Він передбачає максимальне сприяння економічному розвитку та зміцненню відносин між Україною та Республікою Корея. Ідеться про формування сприятливого клімату для залучення інвесторів, налагодження прямих контактів між бізнесами, урядовими установами та науковими організаціями країн, створення єдиної платформи для координації співпраці між Україною та Республікою Корея.

«Підписання меморандуму — важливий етап для координації нашої співпраці з Республікою Корея за принципом «єдиного вікна». Ми хочемо сформувати довгострокову інституційну співпрацю через УКДР, максимально розвивати її, а також інтегрувати у стратегічні державні ініціативи корейський приватний сектор. Міжурядове партнерство між Україною та Республікою Корея дає змогу залучати кредитні кошти корейського Фонду економічного розвитку та співробітництва (EDCF) в економіку України. Торік ми підписали рамкову п’ятирічну угоду на 2,1 мільярда доларів на проєкти з відновлення України, яка започаткувала практичну реалізацію наших домовленостей. Ми дуже зацікавлені, щоб наша співпраця розширювалася, тож сьогодні робимо важливий крок в цьому напрямі», — наголосив перший заступник міністра економіки Олексій Соболев.

Найближчим часом Мінекономіки спільно з Українсько-Корейською діловою радою має зібрати повний перелік проєктів, які можна втілити у співпраці між країнами, — і спільно з EDCF, і поза ним, зокрема у приватному секторі. Сторони домовилися спільно контролювати реалізацію кожної ініціативи. Заплановано створення дашборду з найбільш перспективними проєктами та розроблення дорожньої карти за ключовими напрямами взаємодії, повідомляє Мінекономіки.