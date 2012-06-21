Нині незмінність курсу України до Європейського Союзу стає набагато актуальнішою, ніж раніше з огляду на сучасні виклики. У цьому Президент Володимир Зеленський запевнив депутатів Європейського парламенту, спілкуючись із ними у режимі відеоконференції.

«Сьогодні підтримка Євросоюзу для України дуже важлива», — додав він.

На зв’язку були депутати різних країн і політичних груп у Європейському парламенті, зокрема Міхаель Галер і Ніклас Гербст із ФРН, Петрас Ауштрявічус із Литви, Фредрік Ріс із Бельгії, Ельжбета Лукачевська та Влодзімеж Цімошевич із Польщі.

Глава держави подякував за послідовну підтримку Європарламенту у просуванні амбітного порядку денного Україна — ЄС, а також за тверду позицію законодавчого органу Європейського Союзу в питанні відновлення суверенітету й територіальної цілісності України та деокупації Криму.

Президент нагадав, що 1 жовтня очікують на черговий саміт Україна — ЄС, висловивши небезпідставне сподівання на його успішність. Він поінформував про ініціативу України зі створення міжнародного майданчика, покликаного поліпшити координацію та співпрацю для протидії загрозам безпеці, які несе російська окупація Криму, її військова активність у регіоні Чорного моря, сприяти захисту прав кримчан.

«Крім економіки й грошей, для нас важлива геополітична підтримка. Окремі речі, на які ми хочемо звернути увагу, — це поява й наша пропозиція кримської платформи. Майданчика, на якому ми хочемо обговорювати найважливіші гуманітарні питання, питання допомоги всім українцям — як кримським татарам, так і українцям, які потрапили за ґрати на території Криму, так і тим, яких утримують у Росії. Це повернення, звільнення цих громадян, а також деокупація Криму», — цитує пресслужба Офісу Президента слова Володимира Зеленського.

Україна прагне обговорити питання розширення доступу до внутрішнього ринку ЄС, досягнення домовленості з оновлення торговельної частини Угоди про асоціацію, промислового безвізу тощо.

«Ми бачимо переорієнтування українського бізнесу до європейських країн. Це прекрасно, тому хочемо говорити про розширення. Ми хочемо мати змогу економічного зростання в нашій країні», — наголосив Президент, зауваживши, що зараз це особливо важливо, зважаючи на пандемію коронавірусу та російсько-українську війну.

«Нам дуже потрібна ваша підтримка, щоб економіка навіть зараз, у будь-яку кризу, працювала в Україні», — додав Президент.

Серед іншого учасники відеоконференції обговорили питання спорудження меморіального комплексу-музею, адже робоча група Європарламенту «Пам’ять заради майбутнього» прагне досягти надання коштів Європейським Союзом на фінансування пілотного проєкту «Голоси: свідчення Голокосту з України».

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