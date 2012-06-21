За даними Державної служби статистики, зростання реального ВВП у другому кварталі цього року становило 3,6% порівняно з другим кварталом 2017-го. Економіка України зростає 10 кварталів поспіль, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.
Один із чинників зростання — збільшення товарного експорту. За перше півріччя приріст цього показника становив 12,7% порівняно з аналогічним торішнім показником. В абсолютних цифрах обсяг товарного експорту перевищив 23,2 мільярда доларів. Експорт послуг з України зріс на 5,7% — до 5,38 мільярда доларів і перевищив імпорт. Позитивне сальдо торгівлі послугами за перше півріччя — 2,8 мільярда доларів.
Ключовим для України зовнішнім ринком залишається Євросоюз. Обсяг експорту товарів та послуг до ЄС за підсумками першого півріччя перевищив 11,1 мільярда доларів.